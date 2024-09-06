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Сериал «Монастырь» с Ивлеевой может получить второй сезон

В Telegram-каналах сообщают, что продолжение нашумевшего проекта выйдет в 2026 году
Кадр из сериала «Монастырь»
Кадр из сериала «Монастырь»

Сериал «Монастырь» может получить второй сезон. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

Деталей проекта пока нет. Известно только, что всего планируется шесть серий. Премьера запланирована на 2026 год.

Выход первого сезона состоялся в ноябре 2022 года. Сюжет рассказывает о попавшей в опасную жизненную ситуацию тусовщице (Ивлеева), которая вынуждена скрываться в монастыре.

Режиссером шоу был Александр Молочников, который уехал из России после начала СВО. Кто будет снимать новые эпизоды, пока неизвестно.

Также неясно, будет ли в работе над продолжением «Монастыря» участвовать блогерша Анастасия Ивлеева. В феврале текущего года сообщалось, что фильм «Мальвина», в котором она исполнила главную роль, лишился даты выхода.

В ноябре 2022 года сообщалось, что Минкульт не выдал сериалу «Монастырь» прокатного удостоверения по причине оскорбления чувств верующих.

Позднее о сериале высказались в РПЦ. Председатель информационной комиссии Московской епархии Александр Волков сообщал, что в шоу есть моменты, которые «режут слух и взгляд» верующим.