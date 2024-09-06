Фильм на вечер: корейский параноидальный триллер об опасности в сети

Су Хен покупает подержанную стиральную машину на сайте объявлений, но попадает на недобросовестного продавца. Денег на новую у нее нет, полиция бездействует, и расстроенная женщина пытается сделать хоть что-то, чтобы восстановить справедливость.
Решив самостоятельно разыскать мошенника, Су Хен не догадывается, какую ошибку совершает. Строча гневные отзывы под другими его объявлениями, женщина навлекает на себя злость продавца, который начинает преследовать Су Хен.
«Объект преследования» — ловкий психологический триллер, обыгрывающий страхи, знакомые каждому современному человеку, даже если он никогда не сталкивался с интернет-мошенничеством лично. А если анонимный продавец окажется маньяком? Как защитить себя, когда твой адрес, телефон и местоположение можно вычислить двумя кликами? И что делать, если у тебя появился свой персональный сталкер?
Эта напряженная история в очередной раз напомнит вам о том, как важно соблюдать осторожность, общаясь с незнакомцами онлайн.