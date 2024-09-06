Фильм на вечер: корейский параноидальный триллер об опасности в сети

«Объект преследования» — ловкий психологический триллер, обыгрывающий страхи, знакомые каждому современному человеку, даже если он никогда не сталкивался с интернет-мошенничеством лично. А если анонимный продавец окажется маньяком? Как защитить себя, когда твой адрес, телефон и местоположение можно вычислить двумя кликами? И что делать, если у тебя появился свой персональный сталкер?