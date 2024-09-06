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Хабенский возвращается в «Метод»: первые кадры

Актер приступил к съемкам в третьем сезоне громкого триллера Юрия Быкова
Константин Хабенский на съемках третьего сезона сериала «Метод»
Константин Хабенский на съемках третьего сезона сериала «Метод»

Начались съемки продолжения психологического триллера «Метод» режиссера Юрия Быкова. К роли неоднозначного следователя Родиона Меглина вернулся Константин Хабенский. Его коллегу играет звезда фильма «Лед 3» Анна Савранская. А вот персонаж Паулины Андреевой в новом сезоне, кажется, не появится.

Между событиями второго и третьего сезона прошло пять лет. Следователь Родион Меглин уже не одиночка. Он собирает особый отдел из таких же, как он, талантливых сыщиков-социопатов. Его новые коллеги могут проникнуть во внутренний мир маньяков, поэтому легко расследуют самые ужасные и кровавые преступления. Но строгая система, по которой живет отдел, разваливается, когда там появляется девушка Лера. У нее настоящий нюх на маньяков, но она совершенно не может сдерживать собственных демонов. 

Юрий Быков, Анна Савранская и Константин Хабенский на съемках третьего сезона сериала «Метод»
Юрий Быков, Анна Савранская и Константин Хабенский на съемках третьего сезона сериала «Метод»
Анна Савранская и Константин Хабенский на съемках третьего сезона сериала «Метод»
Анна Савранская и Константин Хабенский на съемках третьего сезона сериала «Метод»
Константин Хабенский на съемках третьего сезона сериала «Метод»
Константин Хабенский на съемках третьего сезона сериала «Метод»

Сериал «Метод» стартовал в 2015 году. Первый сезон снимал Юрий Быков, во втором эстафету принял Александр Войтинский. При работе над третьим сезоном Быков вновь занял режиссерское кресло.

Премьера новых серий «Метода» состоится в 2025 году.

Константин Хабенский на съемках третьего сезона сериала «Метод»
Константин Хабенский на съемках третьего сезона сериала «Метод»
Константин Хабенский на съемках третьего сезона сериала «Метод»
Константин Хабенский на съемках третьего сезона сериала «Метод»