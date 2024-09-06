Хабенский возвращается в «Метод»: первые кадры

Между событиями второго и третьего сезона прошло пять лет. Следователь Родион Меглин уже не одиночка. Он собирает особый отдел из таких же, как он, талантливых сыщиков-социопатов. Его новые коллеги могут проникнуть во внутренний мир маньяков, поэтому легко расследуют самые ужасные и кровавые преступления. Но строгая система, по которой живет отдел, разваливается, когда там появляется девушка Лера. У нее настоящий нюх на маньяков, но она совершенно не может сдерживать собственных демонов.