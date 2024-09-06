Бортич и Соболев снимаются в сериале про экстрасенсов-шарлатанов

«Этот дар ему передала в качестве проклятья его бабка, и призраки будут донимать его весь сезон, пока Витя не поможет им завершить их земные дела. Конечно же, Витя, который привык вешать на уши лапшу всем вокруг, уверяя, что он великий экстрасенс и магический гуру, оказывается максимально не готов к такому повороту событий. Более того, ему придется столкнуться лицом к лицу с теми, чью жизнь он разрушил в погоне за деньгами», — рассказал продюсер Александр Плотников.