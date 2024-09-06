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Бортич и Соболев снимаются в сериале про экстрасенсов-шарлатанов

Актеры исполняют главные роли в комедии «Зовите Витю!»
Кадр из сериала «Зовите Витю!»
Кадр из сериала «Зовите Витю!»

Начались съемки сериала об экстрасенсе-шарлатане «Зовите Витю!». Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-кинотеатра Kion.

Главные роли исполнили Илья Соболев и Александра Бортич. Роль в паранормальной комедии станет первой главной для Соболева.

По сюжету, шарлатан Витя разводит отчаявшихся людей на деньги. Внезапно мошенник получает дар общаться с настоящими призраками. Блогерша Саша начинает расследование, чтобы разоблачить Витю.

«Этот дар ему передала в качестве проклятья его бабка, и призраки будут донимать его весь сезон, пока Витя не поможет им завершить их земные дела. Конечно же, Витя, который привык вешать на уши лапшу всем вокруг, уверяя, что он великий экстрасенс и магический гуру, оказывается максимально не готов к такому повороту событий. Более того, ему придется столкнуться лицом к лицу с теми, чью жизнь он разрушил в погоне за деньгами», — рассказал продюсер Александр Плотников.

«У моего персонажа, Вити, есть большой потенциал для перемен — он знакомится со зрителями как обаятельный мошенник, но в результате разных интриг и приключений становится другим. В общем, играть это очень интересно», — поделился Соболев.

Кадр из сериала «Зовите Витю!»
Кадр из сериала «Зовите Витю!»

По словам Бортич, ей понравился смешной и легкий, но при этом поднимающий серьезные и сложные, драматические темы сценарий.

«Я счастлива снова работать с Ильей. Он не просто комик, но и замечательный актер», — говорит она.

В сериале также появятся Риналь МухаметовСергей РостМария СмольниковаВасилий Михайлов и другие. Производством сериала занимаются студия LOOKFILM и онлайн-кинотеатр Kion.

Ранее были опубликованы первые кадры со съемок картины «В списках не значился».