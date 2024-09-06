49-летняя звезда сериала «Ищейка» показала фигуру в купальнике

Актриса с 2007 года замужем за адвокатом Всеволодом Шахановым, супруги воспитывают троих детей: 17-летнего Михаила, 15-летнего Александра и семилетнюю Марию. По признанию Банщиковой, она не балует своих сыновей и дочь. Звезда объясняла, что мальчики в принципе редко просят что-то у нее, а ее девочка растет под девизом «За умеренность во всем, независимо от достатка».