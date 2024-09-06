49-летняя звезда сериала «Ищейка» показала фигуру в купальнике

Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова показала фигуру в купальнике. Актриса позировала на пирсе в цветном монокини и поделилась кадром в соцсетях.
«Наконец-то в моей ленте появилась фотография с отдыха», — отметила 49-летняя артистка.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Фигурка супер», «Красотка, вы так похудели», «Боже, Анна! Вы богиня», «Прекрасно выглядите», «Побольше бы таких снимков», «Красота», «Восхищаюсь».
Актриса с 2007 года замужем за адвокатом Всеволодом Шахановым, супруги воспитывают троих детей: 17-летнего Михаила, 15-летнего Александра и семилетнюю Марию. По признанию Банщиковой, она не балует своих сыновей и дочь. Звезда объясняла, что мальчики в принципе редко просят что-то у нее, а ее девочка растет под девизом «За умеренность во всем, независимо от достатка».
Первым супругом актрисы был певец, музыкант Максим Леонидов. Банщикова отмечала в интервью, что не собиралась рано выходить замуж и в 21 год совершенно не была готова к семейной жизни.
Но сильная влюбленность заставила ее принять предложение артиста. Для музыканта Анна стала второй женой, они официально зарегистрировали отношения в 1999 году, а в 2004-м развелись. Леонидов признавался, что свою знаменитую песню «Девочка-видение» посвятил именно бывшей супруге.
Ранее Банщикова объяснила, почему боится показывать мужа в соцсетях.