Звезда «Бригады» улетела из России к дочери

Артистка родила первенца в 1992 году от режиссера Александра Жигалкина, с которым рассталась после 10 лет отношений из-за романа с актером Валерием Николаевым. Повереннова вновь вышла замуж только через 20 лет после развода — в 2021 году звезда официально стала женой руководителя Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова. По словам знаменитости, дочь легко нашла общий язык с отчимом, и конфликтных ситуаций у них не возникало.