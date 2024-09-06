Звезда «Бригады» улетела из России к дочери

Звезда «Бригады» Дарья Повереннова улетела из России. Актриса рассказала в личном блоге, что воссоединилась со своей дочерью, которая живет в Сеуле.
«За расставанием есть встреча! Счастье. Я впервые здесь», — отметила артистка.
Дочь знаменитости три года назад переехала в Южную Корею. Полина Жигалкина рассказывала в соцсетях, что ей было тяжело адаптироваться в новой стране, но когда она освоила язык и получила хорошую работу, все наладилось.
Девушка была замужем, однако подписчики заметили, что она давно не носит обручальное кольцо и не публикует фото с супругом. В сети подозревают, что пара рассталась, но дочь Поверенновой и сама актриса не отвечают на эти вопросы.
Артистка родила первенца в 1992 году от режиссера Александра Жигалкина, с которым рассталась после 10 лет отношений из-за романа с актером Валерием Николаевым. Повереннова вновь вышла замуж только через 20 лет после развода — в 2021 году звезда официально стала женой руководителя Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова. По словам знаменитости, дочь легко нашла общий язык с отчимом, и конфликтных ситуаций у них не возникало.
Ранее Повереннова провокационно поздравила коллег с Днем российского кино.