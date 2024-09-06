Звезда «Холопа» станцевала в микрошортах

Звезда «Холопа», актриса Александра Бортич продемонстрировала фигуру в откровенном образе. Она опубликовала видео в соцсетях.
29-летняя звезда была запечатлена в белом домашнем комплекте, который состоял из облегающей майки и мини-шортов. При этом актриса не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость распустила волосы и отказалась от макияжа. Артистка танцевала перед камерой.
«Неожиданно хорошее настроение. Делюсь», — подписала ролик Бортич.
В мае 2023 года актриса Александра Бортич объявила в социальных сетях о расставании с супругом, бизнесменом Евгением Савельевым. Слухи об этом возникли еще в 2022-м. Общественность заподозрила, что в семье не все гладко, когда актриса перестала выкладывать совместные фотографии с мужем. Бортич заявила, что они остались друзьями и вместе воспитывают общего сына Сашу, который родился в 2020 году.
На днях актриса вспомнила о съемках с «бесячими» детьми. В программе «Кино в деталях» она усомнилась во фразе, что дети — цветы жизни.
«Есть просто очень бесячие дети, это правда. Они раздражают очень сильно. И с такими детьми мне тоже приходилось сниматься», — заявила Александра Бортич.