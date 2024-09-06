Звезда «Холопа» станцевала в микрошортах

В мае 2023 года актриса Александра Бортич объявила в социальных сетях о расставании с супругом, бизнесменом Евгением Савельевым. Слухи об этом возникли еще в 2022-м. Общественность заподозрила, что в семье не все гладко, когда актриса перестала выкладывать совместные фотографии с мужем. Бортич заявила, что они остались друзьями и вместе воспитывают общего сына Сашу, который родился в 2020 году.