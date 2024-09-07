Сериал на выходные: волнующий и тягучий триллер об исчезновении

Тринадцатилетняя Минка Мурман таинственным образом исчезла по дороге в школу. Родители и полиция искали девочку, но безуспешно. Через три года Минка внезапно вернулась.
Она травмирована и ничего не помнит о своем похитителе. Но родителям кажется, что их дочь, у которой теперь на всю спину вытатуированы крылья, что-то недоговаривает.
Детективы полиции пытаются распутать клубок из ужасающих загадок в этом деле. Отец Минки, бывший коп, тоже отчаянно ищет злодея. Но сама вернувшаяся, кажется, так и не избавилась от страшной связи с этим человеком. Девушка пытается освободиться, но не перестает быть игрушкой в чужих руках и постепенно открывает в самой себе темную сторону…
Многослойный, закручивающийся как спираль триллер из Нидерландов «Сфинкс» удерживает у экрана неожиданными поворотами сюжета, фантастической игрой исполнительницы главной роли Андреа Васс и совершенно непредсказуемой и эмоционально развязкой.