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Сериал на выходные: волнующий и тягучий триллер об исчезновении

Рассказываем об интригующем сериале «Сфинкс» с героиней, которой невозможно не сочувствовать

Тринадцатилетняя Минка Мурман таинственным образом исчезла по дороге в школу. Родители и полиция искали девочку, но безуспешно. Через три года Минка внезапно вернулась.

Она травмирована и ничего не помнит о своем похитителе. Но родителям кажется, что их дочь, у которой теперь на всю спину вытатуированы крылья, что-то недоговаривает. 

Детективы полиции пытаются распутать клубок из ужасающих загадок в этом деле. Отец Минки, бывший коп, тоже отчаянно ищет злодея. Но сама вернувшаяся, кажется, так и не избавилась от страшной связи с этим человеком. Девушка пытается освободиться, но не перестает быть игрушкой в чужих руках и постепенно открывает в самой себе темную сторону…

Многослойный, закручивающийся как спираль триллер из Нидерландов «Сфинкс» удерживает у экрана неожиданными поворотами сюжета, фантастической игрой исполнительницы главной роли Андреа Васс и совершенно непредсказуемой и эмоционально развязкой.

Сфинкс
2024/Нидерланды
18+
триллер
детектив