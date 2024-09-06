ТНТ покажет сериал «Гудбай» в октябре

При этом Вождь очень любит своих соплеменников и всегда готов прийти на помощь, даже когда это не нужно. В то же время на противоположном солнечном берегу реки живет более развитое племя — «Придурков», которым управляет Вождиха в исполнении Светланы Ходченковой. И наладить мирное взаимодействие у племен совсем не получается.