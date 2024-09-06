ТНТ покажет сериал «Гудбай» в октябре

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Комедийный сериал «Гудбай», где главную роль президента США Джо Байдена исполняет Дмитрий Дюжев, выйдет на канале ТНТ в октябре. Об этом сообщил генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.
«Сериал “Гудбай” на ТНТ уже в этом октябре», — сказал он на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра Premier, который как и ТНТ выходит в холдинг «Газпром-Медиа». Проект также выйдет на Premier.
Во фрагменте, который представили на презентации, показали сцену, где Байдену в исполнении Дюжева рассказывают о неэффективности санкций США в отношении России.
Ранее телеканал ТНТ и кинокомпания 1−2−3 Production объявили о начале съемок комедийного сериала «Гудбай» о том, как президент США Джо Байден инкогнито отправляется в Россию.
Главную роль в сериале играет Дмитрий Дюжев, также в проекте снимаются Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова, Евгения Щербакова, Влад Демин, Никита Дювбанов, Вилсон ли Ричард, Михаил Богдасаров и Анастасия Денисова. Режиссером проекта стал Евгений Невский («Этерна. Часть первая», «В спорте только девушки»).
Также в октябре на ТНТ, а позже и на Premier, выйдет сериал режиссера Эмиля Никогосяна «жЫЫЫзнь» с Михаилом Галустяном в главной роли. По сюжету, племя Вождя живет в первобытном лесу на пасмурном берегу реки. Самому Вождю катастрофически не хватает зрелости и опыта, поэтому его верным советником выступает Шаман.
При этом Вождь очень любит своих соплеменников и всегда готов прийти на помощь, даже когда это не нужно. В то же время на противоположном солнечном берегу реки живет более развитое племя — «Придурков», которым управляет Вождиха в исполнении Светланы Ходченковой. И наладить мирное взаимодействие у племен совсем не получается.