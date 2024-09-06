Сарик Андреасян объяснил, почему снимает жену в своих проектах

Сарик Андреасян объяснил, почему так часто снимает в своих проектах жену, актрису Елизавету Моряк. Многие обвиняют режиссера в том, что его супруга получает роли несправедливо.
Однако он уверяет, что считает ее талантливой актрисой, поэтому и приглашает в свои проекты. Кроме того, Моряк мотивирует его снимать хорошие фильмы и делать кинохиты.
«Во многом участие Лизы в том или ином проекте дает мне мотивацию сделать хит, так как мне очень важно, чтобы любимые мной люди и артисты играли в хороших фильмах. Я благодарен Лизе, что она хорошая актриса, и, утверждая ее на роль, я точно знаю, что она все сделает филигранно. В целом, я рад, что в моей семье есть совместное творчество — как с Лизой, так и с моими братьями — в создании проектов», — рассказал Андреасян в интервью изданию Teleprogramma.pro.
Так, режиссер снял свою жену в фильме «Онегин», сериалах «Жизнь по вызову», «Денискины рассказы», «Здравствуйте, вам пора!» и других.
Он также отметил, что некоторые его проекты меняют жизнь людей — под особым впечатлением зрители остались после выхода сериала «Жизнь по вызову».
«У нас была история: я и моя жена Лиза Моряк зашли в лифт и наткнулись на молодую девушку, которая нас узнала. Она сказала, что хотела пойти в эскорт, но после нашего сериала поняла, что такой жизни она не хочет. Я всегда говорю, что в реальности такие проекты обладают куда большим поучительным эффектом, чем прямые нравоучения. В этом сила искусства!» — заключил режиссер.
Сарик Андреасян начал встречаться с Елизаветой Моряк в 2019 году, а спустя три года пара сыграла свадьбу. В феврале 2023 года у звезд родилась дочь Элизабет.