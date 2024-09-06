Сарик Андреасян объяснил, почему снимает жену в своих проектах

«Во многом участие Лизы в том или ином проекте дает мне мотивацию сделать хит, так как мне очень важно, чтобы любимые мной люди и артисты играли в хороших фильмах. Я благодарен Лизе, что она хорошая актриса, и, утверждая ее на роль, я точно знаю, что она все сделает филигранно. В целом, я рад, что в моей семье есть совместное творчество — как с Лизой, так и с моими братьями — в создании проектов», — рассказал Андреасян в интервью изданию Teleprogramma.pro.