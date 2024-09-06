Звезда «Чебурашки» рассказала, как снимают сцены с младенцами

По словам звезды сериала «Кухня», малышей находят либо в специальных киногруппах в соцсетях, либо через знакомых. Кастинга у малышей нет, но иногда есть требования к определенной внешности — цвет глаз, волос и кожи. Кузьмина отметила, что смена у новорожденных актеров длится всего два часа, а в кадре они в основном всегда спят.