Звезда «Чебурашки» рассказала, как снимают сцены с младенцами

Ольга Кузьмина, озвучившая Чебурашку в одноименном фильме, отвечая в соцсетях на вопросы поклонников, рассказала, как снимаются сцены с младенцами.
Она призналась, что крупным планом снимают настоящих маленьких детей, а в остальных случаях используют кукол.
По словам звезды сериала «Кухня», малышей находят либо в специальных киногруппах в соцсетях, либо через знакомых. Кастинга у малышей нет, но иногда есть требования к определенной внешности — цвет глаз, волос и кожи. Кузьмина отметила, что смена у новорожденных актеров длится всего два часа, а в кадре они в основном всегда спят.
«На самом деле для малышей и их родителей на съемках создают максимально комфортные условия. Лишний раз их не беспокоят. И команда всегда к ним относится с большим трепетом. Не шумит и ходит на цыпочках», — отметила актриса.
Напомним, сейчас Ольга Кузьмина снимается в сериале «Интересное положение». По сюжету, ее героиню Ладу бросает парень в день годовщины их отношений. Девушка вместе с подругой отправляется в клуб, где встречает давнего знакомого, который готов помочь ей справиться с душевными переживаниями. Вскоре Лада узнает, что беременна двойней. Теперь ей предстоит выяснить, кто из двух парней является отцом ее детей.
Партнерами Кузьминой по проекту стали Давид Манукян, более известный как Дава, и Вячеслав Чепурченко.
Премьера сериала «Интересное положение» запланирована на 2025 год.