Звезда «Ворониных» показала архивные фото в свадебном платье со съемок

Екатерина Волкова в личном блоге показала архивные фото со съемок сериала «Воронины». Кадры были сделаны 15 лет во время работы над первым сезоном культового ситкома.
Актриса показала сцены со свадьбы ее героини Веры с Костей (Георгий Дронов). Тогда актриса надела белоснежное платье с корсетом и пышной юбкой, а также фату. Дронов выбрал черный костюм и белоснежную рубашку с лиловым галстуком.
Также Волкова показала их недавнюю фотосессию, для которой они тоже примерили свадебные образы. Актриса надела белое приталенное платье в пол на тонких бретелях, с глубоким декольте и с разрезом до бедра. Ее партнер предстал в черном костюме, белой рубашке с бабочкой.
«Если у вас до сих пор помимо свадебного репортажа не было свадебной фотосессии лавстори (да так, чтобы все по-серьезному — в студии, с проффотографом, продуманными позами, образами и все в этом духе), даже спустя 15 лет, знайте, еще не поздно. Просто покажите супругу этот пост. Да, Георгий Дронов? Вера дожала и дождалась», — иронично заметила актриса.
Напомним, она вместе с Дроновым снялась в сиквеле «Ворониных» — сериале «Костя — Вера». К ним также присоединились Анна Фроловцева, исполнительница роли Галины Ивановны, и Станислав Дужников, который играет Леню Воронина.
В центре сюжета — как всегда, Костя и Вера, которые переезжают в новую квартиру. Теперь в их семье появляется новый человек — Сергей (Николай Новоселов), возлюбленный их старшей дочери Маши (Карина Орлова). Парень не нравится Косте, и он намерен избавиться от него.
Премьера сериала «Костя — Вера» состоится 9 сентября на СТС.