Звезда «Ворониных» показала архивные фото в свадебном платье со съемок

«Если у вас до сих пор помимо свадебного репортажа не было свадебной фотосессии лавстори (да так, чтобы все по-серьезному — в студии, с проффотографом, продуманными позами, образами и все в этом духе), даже спустя 15 лет, знайте, еще не поздно. Просто покажите супругу этот пост. Да, Георгий Дронов? Вера дожала и дождалась», — иронично заметила актриса.