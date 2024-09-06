Актер Павел Деревянко показал поклонникам своих дочерей. Артист опубликовал в соцсетях фото, снятое в День знаний.
«Отвел своих красоток Варю и Сашу в новую школу. В 8 и 4 классы соответственно. Радостно и празднично», — отметил звезда сериала «Домашний арест».
Подписчики актера активно прокомментировали его семейный пост: «Боже, какие нереальные красавицы», «Ого, как выросли», «Ба, какие невесты растут», «Красивые какие девчонки», «Обалдеть», «Шикарные», «Старшая просто топ-модель», «Ну глаз не оторвать, как хороши».
Деревянко растит детей от экс-возлюбленной Дарьи Мясищевой. Пара несколько раз расставалась, потом вновь воссоединялась, но в ноябре 2020 года они публично заявили подписчикам, что каждый пошел по своему пути. По словам артиста, инициатором была мать его дочерей. Однако актер отмечал, что они навсегда останутся семьей, что бы ни происходило в их личной жизни.
Артист признавался, что видится с девочками не так часто, как ему хотелось бы, но Мясищева здесь ни при чем — бизнесвумен, владеющая ремесленной пекарней, не запрещает детям общаться с отцом. Из-за многочисленных съемок у актера и различных занятий у Варвары и Александры они не успевают провести время вместе.