Павел Деревянко показал поклонникам своих дочерей

Деревянко растит детей от экс-возлюбленной Дарьи Мясищевой. Пара несколько раз расставалась, потом вновь воссоединялась, но в ноябре 2020 года они публично заявили подписчикам, что каждый пошел по своему пути. По словам артиста, инициатором была мать его дочерей. Однако актер отмечал, что они навсегда останутся семьей, что бы ни происходило в их личной жизни.