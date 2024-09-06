Пересильд эмоционально высказалась о возрасте в честь 40-летия

Юлия Пересильд в честь своего 40-летия поделилась в личном блоге новыми фотографиями. Актриса предстала в длинном белоснежном платье, распустила волосы и сделала нежный макияж. Звезда фильма «Вызов» отметила, что 40 лет — это «интересный возраст», когда «уже не боишься совершать ошибки, ибо все уже совершил».
«Ты открыт этому миру, но тебе не 16, и доля иронии помогает тебе “не отлетать” там, где этого не требуется. Ты точно знаешь, куда хочется идти, ты не споришь с теми, кто в тебя не верит, просто идешь без них. Ты наконец перестал кому-то что-то доказывать и направляешь свои силы только в Сотворение того, что ты любишь», — отметила актриса.
Она добавила, что в таком возрасте есть силы и желание работать над собой. Кроме того, человек уже много про себя знает и понимает, но также продолжает исследовать что-то новое.
«Но главное, ты не перестал любить и влюбляться в людей, в идеи, в ромашки, в новые книги, чьи-то красивые дела, таланты, светлые головы и добрые сердца. Хочется — мира — и внутри, и снаружи. Космического и земного. Хочется простоты и света. Любви и музыки. С днем рождения меня!» — заключила Пересильд.
Поклонники, коллеги и друзья присоединились к поздравлениям и пожелали ей творческих успехов, а также оставаться всегда такой же красивой.
Напомним, Юлия Пересильд — известная российская актриса. Она дебютировала в кино в 2003 году, снявшись в сериале «Участок». Популярность к актрисе пришла в 2010 году после выхода фильма «Край» режиссера Алексея Учителя. С ним ее связывали не только рабочие отношения, но и романтические. У пары родились две дочери — Анна Пересильд и Мария Пересильд, — которые тоже снимаются в кино.
Юлия Пересильд также получила Государственную премию Российской Федерации в 2023 году за участие в съемках эпизодов фильма «Вызов», которые проходили на МКС. Она стала пятой женщиной в истории СССР и России, побывавшей в космосе, и второй, работавшей и жившей на МКС.