Пересильд эмоционально высказалась о возрасте в честь 40-летия

«Ты открыт этому миру, но тебе не 16, и доля иронии помогает тебе “не отлетать” там, где этого не требуется. Ты точно знаешь, куда хочется идти, ты не споришь с теми, кто в тебя не верит, просто идешь без них. Ты наконец перестал кому-то что-то доказывать и направляешь свои силы только в Сотворение того, что ты любишь», — отметила актриса.