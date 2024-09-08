Смотрим дома: топ-5 новых сериалов недели

Таинственный храбрец уже не тот, что прежде. Вместо жгучего и полного сил брюнета в «Зорро» появляется почтенный господин — не такой юный, не такой пылкий, но все еще жаждущий справедливости и готовый за нее бороться. Диего де ла Вега уже лет двадцать не надевал маски легендарного мстителя и привык решать проблемы тихо и мирно. В 1821 году бывший любимец масс становится мэром Лос-Анджелеса. На этом посту он сталкивается с беспределом, который творит самый богатый человек в городе, дон Эммануэль. Де ла Веге ничего не остается, кроме как достать шпагу и маску.