Смотрим дома: топ-5 новых сериалов недели

«Комбинация»
Блестки, мини-юбки, начесы и песни, сидящие где-то на подкорке, — всем этим до краев наполнен сериал «Комбинация», посвященный созданию популярного девичьего поп-бэнда 1990-х. Никиту Кологривого не зря помещают в центр всех постеров проекта. Именно его персонаж, милиционер из саратовского ОБХСС Александр Шишинин, стал той искрой, от которой зажглась группа, поющая про «милого бухгалтера» и «вишневую девятку».
Познакомившись с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин), Шишинин решил стать продюсером и нашел двух солисток, Алену Апину (Анастасия Уколова) и Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина), ставших впоследствии звездами. Реальная Апина в сериале тоже появляется — в роли преподавательницы саратовской консерватории, в которой сама же и училась.
«Трасса»
В живописном городе на юге России девочка-подросток берет двустволку, расстреливает из нее спящих родителей и пытается покончить с собой. В это же время приемная дочь (Елизавета Ищенко) питерской судьи Светланы Незнамовой (Карина Разумовская) сбегает из дома и словно проваливается сквозь землю. Расследованием двух неоднозначных дел занимается Эльвира Бараева (Анна Михалкова).
Сериал «Трасса» начинается жестко и не делает никаких поблажек ни зрителям, ни персонажам. В суровом триллере у каждого второго героя сломана судьба, у каждого первого — психологические проблемы и тайны, о которых лучше помалкивать. Режиссер «Хрустального» Душан Глигоров и сценарист Олег Маловичко безжалостно вытаскивают из своих персонажей мрак и хтонь и умело закручивают лихой детективный сюжет.
«Зорро»
Таинственный храбрец уже не тот, что прежде. Вместо жгучего и полного сил брюнета в «Зорро» появляется почтенный господин — не такой юный, не такой пылкий, но все еще жаждущий справедливости и готовый за нее бороться. Диего де ла Вега уже лет двадцать не надевал маски легендарного мстителя и привык решать проблемы тихо и мирно. В 1821 году бывший любимец масс становится мэром Лос-Анджелеса. На этом посту он сталкивается с беспределом, который творит самый богатый человек в городе, дон Эммануэль. Де ла Веге ничего не остается, кроме как достать шпагу и маску.
К счастью, сериал сделан без серьезной мины, а оскароносный Жан Дюжарден подходит к роли с большой иронией. «Зорро» не старается в постмодернистском ключе переосмыслить историю о народном герое. Создатели скорее пробуют вдохнуть жизнь в старую добрую сказку.
«Идеальная пара»
Герои сериала «Идеальная пара» постановщицы «Отыграть назад» и «Птичьего короба» Сюзанны Бир лишь на первый взгляд кажутся благополучными. В роскошных особняках, стоящих на берегу Атлантического океана, они не только попивают шампанское из высоких бокалов, но и страдают, ненавидят друг друга и многое утаивают.
По сюжету, семейство Уинбери готовится к свадьбе сына. Торжество омрачает появление трупа на пляже. В ходе расследования из семейных шкафов начинают вываливаться тайны, одна хлеще другой. Детективная драма из жизни богатых и несчастных поставлена по бестселлеру американской писательницы Элин Хильдебранд, специализирующейся на любовных романах. Украшают сериал Николь Кидман, Лив Шрайбер, Ив Хьюсон и Дакота Фаннинг.
«Третье сентября»
В центре комедии «Третье сентября» — Витя, собравшийся жениться на любимой девушке Маше. Перед торжественным днем парень так повеселился на мальчишнике, что наутро все стерлось из его памяти. Только вот Маша почему-то решила с ним расстаться и отменила свадьбу. Как незадачливому жениху все исправить? Есть только один шанс — вновь и вновь оказываться в третьем сентября.
Концепция «Дня сурка» здесь соединяется с «Мальчишником в Вегасе», но в основе сюжета лежит, прежде всего, разошедшаяся на мемы песня Михаила Шуфутинского. Шансонье, кстати, появляется в нескольких эпизодах. Кроме него, в сериале заняты Павел Рассомахин, Арина Постникова, Максим Лагашкин, Павел Деревянко и Ольга Дибцева.