Режиссер вспомнил, как предрекал Кологривому «большую славу»

Сарик Андреасян посетил премьеру фильма «Любовь зла», продюсером которого он является. Главная мужская роль в проекте досталась Никите Кологривому, который славится своим скандальным поведением.
Корреспондент Кино Mail поинтересовался у Андреасяна, как ему работалось со звездой картины «По щучьему велению». Режиссер и продюсер признался, что у них сложились хорошие отношения. Более того, он давно предрекал актеру успех и популярность.
«Все было замечательно. Я не в первый раз с ним работал, и режиссеры не в первый раз. Мы давно друг друга знаем. Наверное, уже лет пять. Никита играл у меня, когда еще был совершенно неизвестным артистом. Я один из первых, кто предрекал ему большую славу, и очень этим горд. Поэтому я думаю, что все было хорошо и будет хорошо», — признался Андреасян.
Он добавил, что Кологривый — его друг, который будет принимать участие и в других проектах. Правда, пока режиссер не стал раскрывать, в каких его новых работах зрители увидят актера.
Ранее Елизавета Моряк, жена Сарика Андреасяна, рассказывала о взаимоотношениях с Никитой Кологривым. Она называла его прекрасным актером и говорила, что у нее и супруга не было конфликтов со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». По мнению Моряк, слухи о том, что Кологривый «плохой», — это всего лишь сложившийся стереотип.
В фильме «Любовь зла» Никита Кологривый играет харизматичного, но неудачливого вора-домушника, задолжавшего крупную сумму денег бандитам. Отправляясь на очередное ограбление, мужчина сталкивается с неожиданно вернувшейся хозяйкой дома Евой (эту роль исполнила Екатерина Ковальчук). Девушка в отчаянии — она только что узнала о том, что ее жених Костя изменил ей.
В широкий прокат картина выйдет 12 сентября.