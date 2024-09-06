Режиссер вспомнил, как предрекал Кологривому «большую славу»

«Все было замечательно. Я не в первый раз с ним работал, и режиссеры не в первый раз. Мы давно друг друга знаем. Наверное, уже лет пять. Никита играл у меня, когда еще был совершенно неизвестным артистом. Я один из первых, кто предрекал ему большую славу, и очень этим горд. Поэтому я думаю, что все было хорошо и будет хорошо», — признался Андреасян.