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Деми Мур объяснила, зачем принимала участие в откровенных фотосессиях

61-летняя актриса призналась, что не любит свое тело
Деми Мур на постере фильма «Стриптиз»
Деми Мур на постере фильма «Стриптиз»Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур призналась в неуверенности в своем теле во время откровенных фотосессий. Соответствующий отрывок из интервью журнала Vanity Fair публикует портал Daily Mail.

«Одно из самых больших заблуждений обо мне заключается в том, что я люблю свое тело», — заявила 61-летняя знаменитость.

По ее словам, участие в обнаженных съемках помогало преодолеть неуверенность в себе. «То же самое было и с обложками Vanity Fair. Не то чтобы они мне нравились, но они были попыткой освободиться от рабства, в которое я сама себя загнала», — объяснила звезда.

В августе Деми Мур напугала фанатов худобой на фото папарацци.