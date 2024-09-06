Деми Мур объяснила, зачем принимала участие в откровенных фотосессиях

По ее словам, участие в обнаженных съемках помогало преодолеть неуверенность в себе. «То же самое было и с обложками Vanity Fair. Не то чтобы они мне нравились, но они были попыткой освободиться от рабства, в которое я сама себя загнала», — объяснила звезда.