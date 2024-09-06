Майкл Китон заявил о смене имени

Псевдоним Майкл Китон звезда «Бердмэна» и других известных картин взял еще в 1970-х. Дело в том, что, будучи молодым актером, он хотел вступить в Гильдию актеров Голливуда, но имя уже было занято известным и оскароносным актером Майклом Дугласом, сыном культового актера Кирка Дугласа.