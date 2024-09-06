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Майкл Китон заявил о смене имени

Актер сообщил, что теперь в титрах всех фильмов с его участием будет указано его новое имя
Майкл Китон
Майкл КитонИсточник: Legion-Media.ru

Актер Майкл Китон решил подписываться настоящим именем — Майкл Китон Дуглас. Об этом актер рассказал в интервью изданию People.

Псевдоним Майкл Китон звезда «Бердмэна» и других известных картин взял еще в 1970-х. Дело в том, что, будучи молодым актером, он хотел вступить в Гильдию актеров Голливуда, но имя уже было занято известным и оскароносным актером Майклом Дугласом, сыном культового актера Кирка Дугласа.

«Я просто подумал: "Эй, все мои заслуги будут принадлежать другому парню по имени Майкл Дуглас!" Поэтому решил просто взять другое имя, посидел, поизучал телефонную книгу», — рассказал Китон.

Теперь, по словам актера, в титрах фильмов с его участиям будет значиться Майкл Китон Дуглас.

Ранее в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля состоялась премьера нового фильма Тима Бертона «Битлджус Битлджус», где актер сыграл главную роль.