Джордж Мартин раскритиковал создателей сериала «Дом Дракона»

Писатель Джордж Р.Р. Мартин, автор бестселлеров «Песнь льда и огня», выступил с критикой в адрес создателей сериала «Дом Дракона». Об этом писатель сообщил в своем личном блоге, однако потом удалил запись. Высказывание Мартина цитирует издание The Guardian.
Джорджа возмутило, в частности, что из сюжета сериала был полностью вырезан персонаж Мейлор Таргариен, сын Эйгона и Хелены.
«Его влияние на историю гораздо значительнее, чем кажется на первый взгляд. В будущем у сериала появятся крупные сюжетные дыры, если "Дом Дракона" и дальше будет вносить изменения в первоисточник», — написал писатель.
Представители HBO, студии, выпускающей проект, ответили на критику писателя, выступив в защиту творческой команды шоу. Они поддержали шоураннера Райана Кондала.
«Обычно при адаптации книги приходится делать сложный выбор относительно персонажей и историй, за которыми будут наблюдать зрители», — гласит заявление.
Ранее стало известно, что сериал продлили на третий сезон. Кроме того, сообщалось, что четвертый сезон «Дома Дракона» станет последним.