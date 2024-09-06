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Звезда «Экипажа» высказался о лишении квартиры в Финляндии

Александр Пашутин заявил, что недвижимость в курортном Пункахарью решил купить из-за дешевизны
Александр Пашутин
Александр ПашутинИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России Александр Пашутин отреагировал на новость о том, что власти Финляндии могут лишить его недвижимости в стране по формальному поводу — из-за неуплаты коммунальных платежей. Его цитирует aif.ru.

Пашутин назвал сложности с финским жильем несущественными и в шутку пригрозил стране танками.

«У нас друзей нет, все — враги. А по поводу Финляндии… Они что, хотят, чтобы мы на танках туда пришли? Они идиоты», — сказал 81-летний артист, выразив уверенность, что для него все закончится хорошо.

По словам актера, раньше в курортный город Пункахарью, где у него есть квартира, ездили русские, а европейцам такой отдых не нужен. При этом финны всегда были к нему доброжелательны.

Квартиру в Финляндии Пашутин решил купить из-за дешевизны.

«За эти деньги, за которые мы там покупали квартиры, в Подмосковье у нас можно купить только туалет», — признался он.

Александр Пашутин — звезда фильмов «ТАСС уполномочен заявить», «Экипаж», «Сицилианская защита», «Гардемарины, вперед!», «Небеса обетованные» и других.

Недавно министерство обороны Финляндии подготовило проект закона, запрещающий россиянам сделки с недвижимостью. Документ планируется внести на обсуждение парламента до конца года. Исключения будут сделаны для россиян с постоянным видом на жительство или финским гражданством.