Марию Шукшину обвинили в «жестоком обращении» с матерью

По словам юриста, причиной плохого самочувствия артистки стало жестокое обращение со стороны Марии. «Лидия попросила о консультации с психологом, так как чувствовала депрессию. Она не всегда понимает суть подписываемых документов и доверяет своей дочери, которая убеждает ее подписывать договоры», — рассказала Вербицкая.