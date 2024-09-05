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Марию Шукшину обвинили в «жестоком обращении» с матерью

Адвокат заявила, что у актрисы ухудшилось здоровье
Мария Шукшина
Мария ШукшинаИсточник: PersonaStars

Адвокат Юлия Вербицкая, участвующая в суде между актрисой Марией Шукшиной и ее сестрой Ольгой, заявила, что из-за ссоры с дочерью у Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось здоровье. Об этом сообщили «Известия».

По словам юриста, причиной плохого самочувствия артистки стало жестокое обращение со стороны Марии. «Лидия попросила о консультации с психологом, так как чувствовала депрессию. Она не всегда понимает суть подписываемых документов и доверяет своей дочери, которая убеждает ее подписывать договоры», — рассказала Вербицкая.

Ранее стало известно, что сестры Шукшины решили судиться за произведения их отца.

В августе сообщалось, что звезда «Калины красной» призналась, что ждала от Василия Шукшина третьего ребенка, когда писателя и актера не стало.