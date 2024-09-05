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Миронов впервые после операции на позвоночнике появился в театре

По словам представителя Театра Наций, хирургическое вмешательство не отразилось на работе худрука
Евгений Миронов
Евгений Миронов

Художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов впервые появился на рабочем месте после сообщений о проведенной операции. Об этом пишет News.ru.

Как рассказал пресс-секретарь театра Максим Андрианов, операция на позвоночнике была сделана летом и не отразилась на работе худрука. Миронов подтвердил, что чувствует себя хорошо.

«Он постоянно ездит по фестивалям, не прерывает свою работу. Никто даже не заметил, что она была. Просто сделали и сделали», — сказал Андрианов.

О том, что Миронову сделали операцию на позвоночнике, сообщил 1 сентября Telegram-канал Mash.

По данным издания, Миронову диагностировали межпозвонковый стеноз, дисфункцию шейного отдела и грыжу диска. Артисту провели хирургическое вмешательство, в ходе которого удалили пораженные участки и поставили имплант. Актер провел в больнице две недели.