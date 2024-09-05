Владимир Машков снимается в военной драме: первые кадры

Начались съемки военной драмы «В списках не значился» по одноименной повести Бориса Васильева, написавшего сценарии к культовым советским лентам «А зори здесь тихие», «Офицеры», «Завтра была война». В фильме заняты молодые актеры легендарной «Табакерки» и художественный руководитель театра Владимир Машков.
В центре картины — молодой лейтенант Николай Плужников (Владислав Миллер), получивший летом 1941 года назначение в Брест. Молодой человек прибывает в свою часть, расположенную в Брестской крепости, и не замечает разлитой вокруг тревоги. Лишь на следующий день, еще не зачисленный в личный состав военнослужащих, он узнает о начале войны. Плужников принимает свой первый бой длиной в десять месяцев и защищает Брестскую крепость до последней пули, до последнего вздоха.
«“В списках не значился” — великое произведение. Вся повесть пропитана жизнью Бориса Васильева, его пониманием жизни. И мы очень точно и внимательно создаем все обстоятельства этой тяжелой, но крайне важной для духа человека истории», — прокомментировал Машков.
Режиссер картины Сергей Коротаев («Горький 53») добавил, что создатели стараются добиться максимальной достоверности: уже на пробах молодых артистов гримировали по пять часов, чтобы увидеть законченные образы. Многие из актеров даже прошли курсы молодого бойца образца 1941 года.
Кроме Машкова и Миллера, на экране появятся Алена Морилова, Павел Чернышев, Яна Сексте, Наталья Качалова, Виталий Егоров, Евгений Миллер, Егор Манаков, Никита Уфимцев, Павел Шевандо и другие.
Работа над картиной ведется в Беларуси и в Московской области. На улицах Минска и Бреста будет воссоздана атмосфера довоенных городов Беларуси, а на территории кинопарка «Москино» появится огромная декорация Брестской крепости.
Премьера фильма «В списках не значился» запланирована на 1 мая 2025 года.