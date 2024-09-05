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Владимир Машков снимается в военной драме: первые кадры

Актер приступил к работе над фильмом «В списках не значился» по повести Бориса Васильева
Владимир Машков на съемках фильма «В списках не значился»
Владимир Машков на съемках фильма «В списках не значился»

Начались съемки военной драмы «В списках не значился» по одноименной повести Бориса Васильева, написавшего сценарии к культовым советским лентам «А зори здесь тихие», «Офицеры», «Завтра была война». В фильме заняты молодые актеры легендарной «Табакерки» и художественный руководитель театра Владимир Машков.

В центре картины — молодой лейтенант Николай Плужников (Владислав Миллер), получивший летом 1941 года назначение в Брест. Молодой человек прибывает в свою часть, расположенную в Брестской крепости, и не замечает разлитой вокруг тревоги. Лишь на следующий день, еще не зачисленный в личный состав военнослужащих, он узнает о начале войны. Плужников принимает свой первый бой длиной в десять месяцев и защищает Брестскую крепость до последней пули, до последнего вздоха.

Съемки фильма «В списках не значился»
Съемки фильма «В списках не значился»
Владимир Машков на съемках фильма «В списках не значился»
Владимир Машков на съемках фильма «В списках не значился»

«“В списках не значился” — великое произведение. Вся повесть пропитана жизнью Бориса Васильева, его пониманием жизни. И мы очень точно и внимательно создаем все обстоятельства этой тяжелой, но крайне важной для духа человека истории», — прокомментировал Машков.

Режиссер картины Сергей Коротаев («Горький 53») добавил, что создатели стараются добиться максимальной достоверности: уже на пробах молодых артистов гримировали по пять часов, чтобы увидеть законченные образы. Многие из актеров даже прошли курсы молодого бойца образца 1941 года.

Владимир Машков на съемках фильма «В списках не значился»
Владимир Машков на съемках фильма «В списках не значился»
Владислав Миллер на съемках фильма «В списках не значился»
Владислав Миллер на съемках фильма «В списках не значился»

Кроме Машкова и Миллера, на экране появятся Алена Морилова, Павел Чернышев, Яна Сексте, Наталья Качалова, Виталий Егоров, Евгений Миллер, Егор Манаков, Никита Уфимцев, Павел Шевандо и другие.

Работа над картиной ведется в Беларуси и в Московской области. На улицах Минска и Бреста будет воссоздана атмосфера довоенных городов Беларуси, а на территории кинопарка «Москино» появится огромная декорация Брестской крепости.

Владислав Миллер на съемках фильма «В списках не значился»
Владислав Миллер на съемках фильма «В списках не значился»

Премьера фильма «В списках не значился» запланирована на 1 мая 2025 года.