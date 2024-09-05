Владимир Машков снимается в военной драме: первые кадры

В центре картины — молодой лейтенант Николай Плужников (Владислав Миллер), получивший летом 1941 года назначение в Брест. Молодой человек прибывает в свою часть, расположенную в Брестской крепости, и не замечает разлитой вокруг тревоги. Лишь на следующий день, еще не зачисленный в личный состав военнослужащих, он узнает о начале войны. Плужников принимает свой первый бой длиной в десять месяцев и защищает Брестскую крепость до последней пули, до последнего вздоха.