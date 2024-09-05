Баста и «Три дня дождя» споют в продолжении сериала «Плакса»

Ваня Дмитриенко, который сыграл гитариста экранной группы «Плакса» и парня Маши, поделился своими ощущениями по поводу второго сезона: «Второй сезон хоть и жестче, и мрачнее, но в плане музыки ярче и интереснее. Если в первых сериях звучали мои известные треки, то теперь я писал специально для сериала, вдохновляясь историями персонажей».