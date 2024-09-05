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Баста и «Три дня дождя» споют в продолжении сериала «Плакса»

Специально для нового сезона записаны более 20 композиций
Ваня Дмитриенко, Баста и Ника Жукова в сериале «Плакса»
Ваня Дмитриенко, Баста и Ника Жукова в сериале «Плакса»

В новом сезоне сериала «Плакса», кроме Ники Жуковой и Вани Дмитриенко, которые исполнили главные роли, появятся также Баста (Василий Вакуленко) и солисты группы «Три дня дождя». Съемки уже завершились, премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink и в эфире СТС.

По сюжету, Баста отвечает за музыкальный конкурс, в котором участвует главная героиня Маша (Ника Жукова) со своей группой «Плакса». Если Василия в проект пригласил Сергей Жуков, продюсер сериала, то на участии рок-группы «Три дня дождя» настояла Ника Жукова.

Для продолжения сериала специально записаны более 20 композиций. На 14 из них снимаются видеоклипы.

Ваня Дмитриенко, который сыграл гитариста экранной группы «Плакса» и парня Маши, поделился своими ощущениями по поводу второго сезона: «Второй сезон хоть и жестче, и мрачнее, но в плане музыки ярче и интереснее. Если в первых сериях звучали мои известные треки, то теперь я писал специально для сериала, вдохновляясь историями персонажей».

Недавно Дима Билан рассказал, что в 2025 году выйдет сериал с его участием.