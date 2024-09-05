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Наряд Леди Гаги на Венецианском кинофестивале вызвал ажиотаж в сети

Звезда произвела фурор на премьере фильма «Джокер: Безумие для двоих»

Американская певица и актриса Леди Гага вызвала ажиотаж в сети из-за наряда на Венецианском кинофестивале. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Леди Гага
Леди ГагаИсточник: Legion-Media.ru

38-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Джокер: Безумие для двоих», в котором сыграла главную роль, вместе со своим женихом, предпринимателем Майклом Полански. Для выхода в свет Гага выбрала черное бархатное платье, оформленное пышной юбкой и глубоким декольте.

Она дополнила образ кружевной шляпой с рогами, а в качестве украшений предпочла сияющее колье с подвеской, крупные серьги, кольцо и браслет. Визажисты сделали в макияже акцент на губы, нанеся на них красную помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в аккуратный низкий пучок.

Леди Гага на премьере фильма «Джокер: Безумие для двоих» в Венеции
Леди Гага на премьере фильма «Джокер: Безумие для двоих» в ВенецииИсточник: Legion-Media.ru

Читатели портала восхитились внешним видом исполнительницы в комментариях под материалом. «Ее платье потрясающее», «Она причудливая и элегантная. Все прекрасно спроектировано и стилизовано. Мне нравится весь образ», «Мне не нравится внешний вид. Но кто я такой, чтобы судить? Здорово, что в мире есть такие люди, которые продвигают креативность», «Потрясающий наряд! Тот, кто его придумал и сделал, великолепен», «Поразительно», — высказывались они.

Ранее поклонники заподозрили Леди Гагу в беременности из-за одной детали в ее образе на Венецианском кинофестивале.