Наряд Леди Гаги на Венецианском кинофестивале вызвал ажиотаж в сети

Читатели портала восхитились внешним видом исполнительницы в комментариях под материалом. «Ее платье потрясающее», «Она причудливая и элегантная. Все прекрасно спроектировано и стилизовано. Мне нравится весь образ», «Мне не нравится внешний вид. Но кто я такой, чтобы судить? Здорово, что в мире есть такие люди, которые продвигают креативность», «Потрясающий наряд! Тот, кто его придумал и сделал, великолепен», «Поразительно», — высказывались они.