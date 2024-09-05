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Фильм на вечер: очаровательная испанская комедия, продлевающая лето

Яркое и теплое кино «В ожидании Дали» подарит улыбку и очарует атмосферой приморского городка

Шеф-повар Фернандо устраивается в небольшой ресторанчик в каталонской деревушке, где располагается дом самого Сальвадора Дали. Вкушая творчество, свободу и любовь, разлитые в воздухе, Фернандо совершает кулинарные чудеса, слава о которых разлетается по всей Европе.

Вот только великий сюрреалист все никак не соизволит почтить ресторан своим присутствием. Тогда герои разрабатывают хитрый план, чтобы привлечь к себе внимание гения.

Сочная кулинарная комедия «В ожидании Дали», созданная в любви к художнику и приправленная юмором в духе Кустурицы, позволит вам еще чуть-чуть задержаться в ярком лете и ощутить нежное прикосновение теплого ветра с берегов Средиземного моря.

7.0
В ожидании Дали
2023/Испания
16+
драма
мелодрама
комедия