Фильм на вечер: очаровательная испанская комедия, продлевающая лето

Сочная кулинарная комедия «В ожидании Дали», созданная в любви к художнику и приправленная юмором в духе Кустурицы, позволит вам еще чуть-чуть задержаться в ярком лете и ощутить нежное прикосновение теплого ветра с берегов Средиземного моря.