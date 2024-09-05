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Зендаю впервые за долгое время заметили с Томом Холландом

Папарацци засняли влюбленных во время прогулки по рынку в Лос-Анджелесе
Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Зендая впервые за долгое время вышла на публику с возлюбленным, актером Томом Холландом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци засняли влюбленных, когда они гуляли на рынке в Лос-Анджелесе. Зендая была одета в белую майку без бюстгальтера и темно-синие укороченные брюки. Актриса добавила к образу зеленую куртку, балетки, золотую цепочку, сумку на плечо и серьги.

Она сделала гладкий пучок и отказалась от макияжа. Том Холланд предпочел белую майку, коричневые джинсы и белые кроссовки. Пару сопровождала мать Зендаи Клэр Штермер.

В апреле звезд заметили на премьере фильма «Претенденты», которая состоялась в Лондоне. Актриса появилась на публике в белом платье-макси с открытой спиной и бантом на голове. Том Холланд вышел в свет в светлом костюме. Один из гостей закрытого мероприятия заснял, как влюбленные обнимали и целовали друг друга.

В мае Зендая стала лицом выпуска журнала Vogue Australia. На обложке актриса позировала в пыльно-розовом мини-платье Louis Vuitton с декольте и открытыми плечами.