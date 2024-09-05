Зендаю впервые за долгое время заметили с Томом Холландом

Голливудская актриса Зендая впервые за долгое время вышла на публику с возлюбленным, актером Томом Холландом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Папарацци засняли влюбленных, когда они гуляли на рынке в Лос-Анджелесе. Зендая была одета в белую майку без бюстгальтера и темно-синие укороченные брюки. Актриса добавила к образу зеленую куртку, балетки, золотую цепочку, сумку на плечо и серьги.
Она сделала гладкий пучок и отказалась от макияжа. Том Холланд предпочел белую майку, коричневые джинсы и белые кроссовки. Пару сопровождала мать Зендаи Клэр Штермер.
В апреле звезд заметили на премьере фильма «Претенденты», которая состоялась в Лондоне. Актриса появилась на публике в белом платье-макси с открытой спиной и бантом на голове. Том Холланд вышел в свет в светлом костюме. Один из гостей закрытого мероприятия заснял, как влюбленные обнимали и целовали друг друга.
В мае Зендая стала лицом выпуска журнала Vogue Australia. На обложке актриса позировала в пыльно-розовом мини-платье Louis Vuitton с декольте и открытыми плечами.