Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Прокурор попросила возобновить дело в отношении Алека Болдуина о стрельбе

В июле суд вынес оправдательный приговор актеру
Алек Болдуин
Алек БолдуинИсточник: Legion-Media.ru

Прокурор, которая вела расследование в отношении Алека Болдуина по факту стрельбы на съемочной площадке фильма «Ржавчина», попросила судью Нью-Мексико Мэри Марлоу Соммер возобновить дело и восстановить обвинение, сообщает The Guardian.

В среду, 4 сентября, прокурор Кари Моррисси заявила, что для поддержки решения судьи «недостаточно фактов». По ее словам, рассматриваемые доказательства не имеют отношения к защите Болдуина.

«Никто из команды обвинения никогда намеренно не скрывал показания ответчика. Стороне обвинения просто не пришло в голову, что они имеют отношение к делу», — говорится в заявлении Моррисси.

13 июля суд признал Болдуина невиновным в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». 66-летний актер слушал решение лично и расплакался после его оглашения.

Напомним, что 22 октября 2021 года на съемках вестерна «Ржавчина» исполнитель главной роли Алек Болдуин выстрелил в сторону оператора Галины Хатчинс из пистолета Colt 45-го калибра. 42-летняя женщина умерла, а режиссер Джоэл Соуса получил ранение. Согласно показаниям помощника режиссера, Болдуину говорили, что в пистолете нет боевых патронов, а сам он признавался, что не знал о боевых патронах в оружии.

Муж Хатчинс подал иск против Болдуина, кинокомпаний Rust Movie Productions LLC, 3rd Shift Media, Thomasville Pictures, продюсеров фильма, первого помощника режиссера и координатора по безопасности на съемках Дэвида Холлса, оружейника Ханны Гутьеррес-Рид, мастера реквизита Сары Закри и поставщика оружия Сета Кенни из PDQ Arm & Prop. Суд приговорил Холлса к шести месяцам заключения условно, штрафу 500 долларов и 24 часам общественных работ по обвинению в халатности.

Представители Гильдии киноактеров SAG-AFTRA выступили с заявлением в защиту Болдуина, сказав, что тот не несет ответственности за безопасность огнестрельного оружия на съемочной площадке и что его проверка не входит в обязанности артиста. В феврале этого года Болдуин не признал вину по делу о непредумышленном убийстве.

На заседании суда округа Санта-Фе присутствовали его адвокаты. 15 апреля 2024 года суд приговорил специалиста по оружию фильма «Ржавчина» Ханну Гутьеррес-Рид к 18 месяцам лишения свободы. Женщину признали виновной в непредумышленном убийстве. На фоне разбирательства актер закончил съемки в «Ржавчине» и снялся еще в одном фильме.

В середине июня прокуратура США обвинила Болдуина в неосторожном обращении с оружием на съемках фильма «Ржавчина». По их данным, актер выстрелил в женщину, играясь с револьвером. В новых судебных документах отмечается, что он демонстрировал «беспорядочное и агрессивное поведение» и «игрался с оружием», что создавало потенциальные проблемы с безопасностью.