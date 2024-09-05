Прокурор попросила возобновить дело в отношении Алека Болдуина о стрельбе

Прокурор, которая вела расследование в отношении Алека Болдуина по факту стрельбы на съемочной площадке фильма «Ржавчина», попросила судью Нью-Мексико Мэри Марлоу Соммер возобновить дело и восстановить обвинение, сообщает The Guardian.
В среду, 4 сентября, прокурор Кари Моррисси заявила, что для поддержки решения судьи «недостаточно фактов». По ее словам, рассматриваемые доказательства не имеют отношения к защите Болдуина.
«Никто из команды обвинения никогда намеренно не скрывал показания ответчика. Стороне обвинения просто не пришло в голову, что они имеют отношение к делу», — говорится в заявлении Моррисси.
13 июля суд признал Болдуина невиновным в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». 66-летний актер слушал решение лично и расплакался после его оглашения.
Напомним, что 22 октября 2021 года на съемках вестерна «Ржавчина» исполнитель главной роли Алек Болдуин выстрелил в сторону оператора Галины Хатчинс из пистолета Colt 45-го калибра. 42-летняя женщина умерла, а режиссер Джоэл Соуса получил ранение. Согласно показаниям помощника режиссера, Болдуину говорили, что в пистолете нет боевых патронов, а сам он признавался, что не знал о боевых патронах в оружии.
Муж Хатчинс подал иск против Болдуина, кинокомпаний Rust Movie Productions LLC, 3rd Shift Media, Thomasville Pictures, продюсеров фильма, первого помощника режиссера и координатора по безопасности на съемках Дэвида Холлса, оружейника Ханны Гутьеррес-Рид, мастера реквизита Сары Закри и поставщика оружия Сета Кенни из PDQ Arm & Prop. Суд приговорил Холлса к шести месяцам заключения условно, штрафу 500 долларов и 24 часам общественных работ по обвинению в халатности.
Представители Гильдии киноактеров SAG-AFTRA выступили с заявлением в защиту Болдуина, сказав, что тот не несет ответственности за безопасность огнестрельного оружия на съемочной площадке и что его проверка не входит в обязанности артиста. В феврале этого года Болдуин не признал вину по делу о непредумышленном убийстве.
На заседании суда округа Санта-Фе присутствовали его адвокаты. 15 апреля 2024 года суд приговорил специалиста по оружию фильма «Ржавчина» Ханну Гутьеррес-Рид к 18 месяцам лишения свободы. Женщину признали виновной в непредумышленном убийстве. На фоне разбирательства актер закончил съемки в «Ржавчине» и снялся еще в одном фильме.
В середине июня прокуратура США обвинила Болдуина в неосторожном обращении с оружием на съемках фильма «Ржавчина». По их данным, актер выстрелил в женщину, играясь с револьвером. В новых судебных документах отмечается, что он демонстрировал «беспорядочное и агрессивное поведение» и «игрался с оружием», что создавало потенциальные проблемы с безопасностью.