Прокурор попросила возобновить дело в отношении Алека Болдуина о стрельбе

Представители Гильдии киноактеров SAG-AFTRA выступили с заявлением в защиту Болдуина, сказав, что тот не несет ответственности за безопасность огнестрельного оружия на съемочной площадке и что его проверка не входит в обязанности артиста. В феврале этого года Болдуин не признал вину по делу о непредумышленном убийстве.