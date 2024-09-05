Чтобы добиться признания в киноиндустрии, артистам необходимо много и упорно трудиться. Иногда и этого недостаточно. Тогда на помощь приходит госпожа Удача. Раскрываем имена любимцев фортуны, среди которых — Дэниэл Рэдклифф, Джулия Робертс, Эдди Мерфи и другие.
1. Дэниэл Рэдклифф и «Гарри Поттер и философский камень» (2001 год)
Роль юного чародея из Хогвартса сделала Рэдклиффа по-настоящему знаменитым. Его герою — сироте, который живет в чулане под лестницей, ведь тоже улыбается судьба, благодаря чему он попадает в мир волшебников. Примечательно, что Дэниэл снимался в кино и до выхода франшизы. Например, он сыграл в драматическом триллере «Портной из Панамы» с Пирсом Броснаном в главной роли. А его карьера началась с телефильма «Дэвид Копперфилд». И все же ассоциируют его именно с мальчиком, который выжил.
2. Дэниэл Крэйг и «Казино Рояль» (2006 год)
Тот факт, что культовую роль агента 007 получил светловолосый и невысокий Дэниэл Крэйг, и это после жгучего статного брюнета Броснана, вызвал у фанатов бондианы море недовольства. Роль Джеймса Бонда досталась актеру благодаря игре в криминальном фильме «Слоеный торт», вышедшем в 2004 году. Продюсерам понравилось, как он изобразил главного персонажа — дельца, который ведет незаконный бизнес. Таким образом, роль для Крэйга стала судьбоносной.
3. Эдди Мерфи и «48 часов» (1982 год)
Роль обаятельного преступника Реджи Хэммонда в криминальной комедии «48 часов» принесла Эдди Мерфи номинацию в «Золотом глобусе». Работа в картине стала для актера дебютом в кино, после нее за ним прочно закрепилась слава талантливого комика. Последовавший за этим «Полицейский из Беверли-Хиллз», в котором Мерфи сыграл Акселя Фоули, закрепил успех звезды.
4. Тоби Магуайр и «Человек-паук» (2002 год)
До выхода картины о супергерое в растиражированном образе Тоби Магуайр снялся еще в нескольких лентах. За роль неудачника Дэвида в фантастическом фильме «Плезантвиль» Тоби как лучшему молодому герою присудили премию «Сатурн», но зрителям он запомнился именно благодаря тому, что сыграл Питера Паркера в экранизации серии комиксов «Человек-паук».
5. Леонардо ДиКаприо и «Титаник» (1997 год)
Звание суперзвезды Леонардо ДиКаприо принесла роль молодого авантюриста Джека Доусона. Интересно, что актер не хотел проходить пробы в «Титаник», объяснив это тем, что ему скучно. И Джеймсу Кэмерону пришлось объяснить упрямцу, какое будущее ждет его после выхода картины. Позже ДиКаприо сумел доказать, что он способен играть не только одних лишь смазливых сердцеедов. В его копилке образов — безжалостный рабовладелец Кэлвин Кэнди из вестерна «Джанго освобожденный», отпетый мошенник Джордан из криминальной драмы «Волк с Уолл-стрит». И охотник, бросающий вызов природе в фильме «Выживший», за роль которого ДиКаприо получил заветный «Оскар».
6. Ума Турман и «Криминальное чтиво» (1994 год)
Роковая красотка, покорившая режиссера киноленты «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино своими изящными ступнями, получила за роль Мии номинацию на «Оскар». Сам Тарантино не раз признавался, что Ума Турман — его бессменная муза. Он запечатлел ее в обеих частях криминального боевика «Убить Билла». По слухам, между постановщиком и звездой был непродолжительный роман. Но гораздо более правдиво то, что Квентина и Уму связывает 20-летняя дружба.
7. Джулия Робертс и «Красотка» (1990 год)
«Красотка», повествующая о внезапно начавшихся отношениях девушки легкого поведения Вивьен и финансового магната Эдварда Льюиса — это история Золушки, которую спасает прекрасный принц. Романтической комедии, где Джулия Робертс и Ричард Гир сыграли главных героев, уже более 30 лет, но эти роли для обоих актеров остаются одними из самых запоминающихся и ярких. Создатели картины долго искали кандидатуру на образ красавицы с сомнительной репутацией. Пригласить Робертс оказалось идеальным решением.