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Переломный момент: 7 знаковых ролей, изменивших жизнь актеров

Звезды кино, судьба которых изменилась благодаря счастливому случаю. Рассказываем про семь блестящих карьерных взлетов.

Чтобы добиться признания в киноиндустрии, артистам необходимо много и упорно трудиться. Иногда и этого недостаточно. Тогда на помощь приходит госпожа Удача. Раскрываем имена любимцев фортуны, среди которых — Дэниэл Рэдклифф, Джулия Робертс, Эдди Мерфи и другие. 

1. Дэниэл Рэдклифф и «Гарри Поттер и философский камень» (2001 год) 

Дэниэл Рэдклифф.
Дэниэла Рэдклиффа в фильме «Гарри Поттер и философский камень»..

Роль юного чародея из Хогвартса сделала Рэдклиффа по-настоящему знаменитым. Его герою — сироте, который живет в чулане под лестницей, ведь тоже улыбается судьба, благодаря чему он попадает в мир волшебников. Примечательно, что Дэниэл снимался в кино и до выхода франшизы. Например, он сыграл в драматическом триллере «Портной из Панамы» с Пирсом Броснаном в главной роли. А его карьера началась с телефильма «Дэвид Копперфилд». И все же ассоциируют его именно с мальчиком, который выжил. 

2. Дэниэл Крэйг и «Казино Рояль» (2006 год)

Дэниэл Крэйг.
Дэниэл Крэйг в фильме «Казино Рояль».

Тот факт, что культовую роль агента 007 получил светловолосый и невысокий Дэниэл Крэйг, и это после жгучего статного брюнета Броснана, вызвал у фанатов бондианы море недовольства. Роль Джеймса Бонда досталась актеру благодаря игре в криминальном фильме «Слоеный торт», вышедшем в 2004 году. Продюсерам понравилось, как он изобразил главного персонажа — дельца, который ведет незаконный бизнес. Таким образом, роль для Крэйга стала судьбоносной.

3. Эдди Мерфи и «48 часов» (1982 год)

Эдди Мерфи.
Эдди Мерфи в фильме «48 часов».Источник: kino.mail.ru

Роль обаятельного преступника Реджи Хэммонда в криминальной комедии «48 часов» принесла Эдди Мерфи номинацию в «Золотом глобусе». Работа в картине стала для актера дебютом в кино, после нее за ним прочно закрепилась слава талантливого комика. Последовавший за этим «Полицейский из Беверли-Хиллз», в котором Мерфи сыграл Акселя Фоули, закрепил успех звезды.  

4. Тоби Магуайр и «Человек-паук» (2002 год)

Тоби Магуайр.
Зрителям Тоби Магуайр запомнился благодаря роли Питера Паркера в серии комиксов «Человек-паук».

До выхода картины о супергерое в растиражированном образе Тоби Магуайр снялся еще в нескольких лентах. За роль неудачника Дэвида в фантастическом фильме «Плезантвиль» Тоби как лучшему молодому герою присудили премию «Сатурн», но зрителям он запомнился именно благодаря тому, что сыграл Питера Паркера в экранизации серии комиксов «Человек-паук».

5. Леонардо ДиКаприо и «Титаник» (1997 год)

Леонардо ДиКаприо.
Леонардо ДиКаприо в фильме «Титаник».Источник: Legion-Media.ru

Звание суперзвезды Леонардо ДиКаприо принесла роль молодого авантюриста Джека Доусона. Интересно, что актер не хотел проходить пробы в «Титаник», объяснив это тем, что ему скучно. И Джеймсу Кэмерону пришлось объяснить упрямцу, какое будущее ждет его после выхода картины. Позже ДиКаприо сумел доказать, что он способен играть не только одних лишь смазливых сердцеедов. В его копилке образов — безжалостный рабовладелец Кэлвин Кэнди из вестерна «Джанго освобожденный», отпетый мошенник Джордан из криминальной драмы «Волк с Уолл-стрит». И охотник, бросающий вызов природе в фильме «Выживший», за роль которого ДиКаприо получил заветный «Оскар».  

6. Ума Турман и «Криминальное чтиво» (1994 год)

Ума Турман.
Ума Турман в фильме «Криминальное чтиво».Источник: kino.mail.ru

Роковая красотка, покорившая режиссера киноленты «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино своими изящными ступнями, получила за роль Мии номинацию на «Оскар». Сам Тарантино не раз признавался, что Ума Турман — его бессменная муза. Он запечатлел ее в обеих частях криминального боевика «Убить Билла». По слухам, между постановщиком и звездой был непродолжительный роман. Но гораздо более правдиво то, что Квентина и Уму связывает 20-летняя дружба.  

7. Джулия Робертс и «Красотка» (1990 год)

Джулия Робертс.
Джулия Робертс в фильме «Красотка».Источник: Legion-Media.ru

«Красотка», повествующая о внезапно начавшихся отношениях девушки легкого поведения Вивьен и финансового магната Эдварда Льюиса — это история Золушки, которую спасает прекрасный принц. Романтической комедии, где Джулия Робертс и Ричард Гир сыграли главных героев, уже более 30 лет, но эти роли для обоих актеров остаются одними из самых запоминающихся и ярких. Создатели картины долго искали кандидатуру на образ красавицы с сомнительной репутацией. Пригласить Робертс оказалось идеальным решением.