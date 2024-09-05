Роль юного чародея из Хогвартса сделала Рэдклиффа по-настоящему знаменитым. Его герою — сироте, который живет в чулане под лестницей, ведь тоже улыбается судьба, благодаря чему он попадает в мир волшебников. Примечательно, что Дэниэл снимался в кино и до выхода франшизы. Например, он сыграл в драматическом триллере «Портной из Панамы» с Пирсом Броснаном в главной роли. А его карьера началась с телефильма «Дэвид Копперфилд». И все же ассоциируют его именно с мальчиком, который выжил.