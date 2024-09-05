В сети восхитились новой улыбкой Джонни Деппа

61-летний артист отправился на Багамы, где его запечатлел сотрудник одного из баров. На размещенных кадрах звезда «Пиратов Карибского моря» предстал в бежевой рубашке с закатанными выше локтя рукавами и бейсболке с повернутым назад козырьком. Также Депп надел солнцезащитные очки с зеркальным напылением и продемонстрировал ровные белые зубы.