Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В сети восхитились новой улыбкой Джонни Деппа

Поклонники отметили, что актер выглядит здоровым и счастливым

В сети восхитились новой улыбкой американского актера и музыканта Джонни Деппа после критики его гнилых зубов. Соответствующая публикация появилась на странице бармена в соцсети.

61-летний артист отправился на Багамы, где его запечатлел сотрудник одного из баров. На размещенных кадрах звезда «Пиратов Карибского моря» предстал в бежевой рубашке с закатанными выше локтя рукавами и бейсболке с повернутым назад козырьком. Также Депп надел солнцезащитные очки с зеркальным напылением и продемонстрировал ровные белые зубы.

Пользователи сети высказались о внешности актера в комментариях. «Он сделал себе зубы! Выглядит так хорошо!», «Теперь никто не сможет сказать ничего плохого о зубах Джонни Деппа», «Кто-то отлично поработал над его зубами! Улыбка стала еще великолепнее», «Он выглядит таким счастливым и здоровым!» — отметили юзеры.

В мае 2023 года Джонни Деппа раскритиковали за нездоровые зубы на Каннском кинофестивале.