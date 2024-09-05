Трейлер дня: Джейсон Момоа в квадратном мире «Майнкрафта»

Сюжет картины строится вокруг похождений четырех авантюристов, попавших в удивительную страну, состоящую из кубиков. Герои должны спасти мир, победив дракона Эндера. Впереди у них множество испытаний и встреч: с пафосным и симпатичным Стивом (Блэк), грозными свиньями, вредными криперами и розовой овцой.