Трейлер дня: Джейсон Момоа в квадратном мире «Майнкрафта»

Вышел дебютный тизер приключенческой экшен-комедии «Майнкрафт», основанной на популярной видеоигре. Главные роли в фильме исполняют Джейсон Момоа и Джек Блэк.
Сюжет картины строится вокруг похождений четырех авантюристов, попавших в удивительную страну, состоящую из кубиков. Герои должны спасти мир, победив дракона Эндера. Впереди у них множество испытаний и встреч: с пафосным и симпатичным Стивом (Блэк), грозными свиньями, вредными криперами и розовой овцой.
Режиссерское кресло занял постановщик «Зачинщиков» Джаред Хесс. В картине также заняты Эмма Майерс, Даниэль Брукс, Себастьян Юджин Хансен, Кейт МакКиннон и Дженнифер Кулидж.
Мировая премьера фильма «Майнкрафт» состоится 4 апреля 2025 года.