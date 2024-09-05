57-летняя Николь Кидман пришла на премьеру в смелом образе

Голливудская актриса Николь Кидман вышла в свет в откровенном образе.
Звезда Голливуда посетила премьеру мини-сериала «Идеальная пара», в котором исполнила главную роль. 57-летняя актриса выбрала для светского мероприятия черное макси-платье с экстремальным декольте и прозрачной юбкой, украшенное кристаллами. Знаменитость также накинула жакет на одно плечо и надела золотые серьги. Визажисты сделали артистке вечерний макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилисты — объемную укладку.
На прошлой неделе Николь Кидман стала лицом нового выпуска журнала L'Officiel. На одном из кадров актриса была запечатлена топлес. Она приспустила платье и прикрыла голую грудь руками. При этом знаменитость надела массивные золотые серьги. Стилисты сделали артистке высокую прическу. На обложке Николь Кидман предстала в черном кожаном платье, которое дополнили часы и бриллиантовое кольцо. Она стояла в фотостудии с объемными локонами и естественным макияжем.