57-летняя Николь Кидман пришла на премьеру в смелом образе

На прошлой неделе Николь Кидман стала лицом нового выпуска журнала L'Officiel. На одном из кадров актриса была запечатлена топлес. Она приспустила платье и прикрыла голую грудь руками. При этом знаменитость надела массивные золотые серьги. Стилисты сделали артистке высокую прическу. На обложке Николь Кидман предстала в черном кожаном платье, которое дополнили часы и бриллиантовое кольцо. Она стояла в фотостудии с объемными локонами и естественным макияжем.