Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

57-летняя Николь Кидман пришла на премьеру в смелом образе

Звезда представила сериал «Идеальная пара»
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Николь Кидман вышла в свет в откровенном образе.

Звезда Голливуда посетила премьеру мини-сериала «Идеальная пара», в котором исполнила главную роль. 57-летняя актриса выбрала для светского мероприятия черное макси-платье с экстремальным декольте и прозрачной юбкой, украшенное кристаллами. Знаменитость также накинула жакет на одно плечо и надела золотые серьги. Визажисты сделали артистке вечерний макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилисты — объемную укладку.

На прошлой неделе Николь Кидман стала лицом нового выпуска журнала L'Officiel. На одном из кадров актриса была запечатлена топлес. Она приспустила платье и прикрыла голую грудь руками. При этом знаменитость надела массивные золотые серьги. Стилисты сделали артистке высокую прическу. На обложке Николь Кидман предстала в черном кожаном платье, которое дополнили часы и бриллиантовое кольцо. Она стояла в фотостудии с объемными локонами и естественным макияжем.