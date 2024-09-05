Венецианские дневники: «Джокер 2» — провал или триумф?

Одним из первых новую картину Тодда Филлипса посмотрел и кинокритик и один из ведущих шоу-подкаста PROсмотрено Егор Москвитин. Его, как и многих, лента оставила в смешанных чувствах. Но тем интереснее о ней говорить! Как «Джокер: Безумие на двоих» отказывается от всех достоинств первой части и пытается переизобрести себя заново? Почему авторы несправедливо обошлись с Леди Гагой? И неужели это кино можно считать провальным? Ответы от Егора — в новом выпуске «Венецианских дневников»!