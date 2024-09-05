Константин Богомолов публично обратился к дочери от Дарьи Мороз

Режиссер Константин Богомолов публично поздравил дочь от актрисы Дарьи Мороз с днем рождения. Он рассказал в соцсетях о характере и способностях подростка.
«Я люблю тебя, дочь моя! 14 лет. Паспорт. Наглость. Три языка. И таланты. Что будет?! Пусть все будет, как ты хочешь. Главное, будь здорова и счастлива. Мы рядом», — написал художественный руководитель Театра на Малой Бронной.
Анна Богомолова учится в Немецкой школе имени Ф.П. Гааза в Москве в девятом классе. Мороз признавалась в личном блоге, что давно заметила у дочери артистические задатки и не стала отговаривать ее от творческой профессии. В 2021 году девочка получила диплом актерской школы, и ее резюме появилось в базе агентства. По словам знаменитости, у Анны есть все шансы стать талантливой артисткой, и она с экс-мужем готова ей в этом помогать.
Богомолов и Мороз развелись в 2018 году, а через год он женился на телеведущей Ксении Собчак. Актриса рассказывала, что дочь много времени проводит с мачехой. Мороз подчеркивала, что не имеет ничего против их общения. По словам знаменитости, новая жена Богомолова дружелюбно приняла Анну и тепло к ней относится.