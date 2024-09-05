Моника Беллуччи поделилась подробностями о своей роли в фильме Бертона

Моника Беллуччи в одном из последних интервью рассказала о съемках в комедийном фильме ужасов «Битлджус Битлджус» режиссера Тима Бертона. По признанию 59-летней актрисы, участие в подобном проекте — новый для нее опыт.
Так, Беллуччи специально пришлось выучить хореографию, а еще ей три часа делали пластический грим для создания шрамов.
«Это первый раз, когда я играю мертвую ожившую женщину. Я использовала прием пантомимы, немного как сломанная кукла», — рассказала звезда в интервью Vogue.
В картине она играет Делорес, бывшую жену главного героя Битлджуса (Майкл Китон). По словам Беллуччи, ее героиня — злодейка, но в то же время в ней есть что-то трогательное.
«И несмотря на это, она опасная. Тем не менее, ей также свойственны и забавные черты характера», — отметила актриса.
Она добавила, что проект комедийный, но в нем есть и особая глубина. В фильме затрагиваются темы смысла жизни, смерти и любви.
Беллуччи также призналась, что за всю свою творческую карьеру не так часто играла в комедийных проектах. Она вспомнила, что, благодаря участию в фильме «Астерикс и Обеликс», где ей досталась роль Клеопатры, она получила отличный опыт.
Напомним, «Битлджус Битлджус» — продолжение фильма «Битлджус» 1988 года. В мировой прокат картина выходит 6 сентября.