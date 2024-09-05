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Сеул планирует построить «южнокорейский Голливуд»

Ожидается, что в нем будут располагаться площадки для создания кей-поп музыки и «дорам»
Кадр из фильма «В тумане»
Кадр из фильма «В тумане»

СЕУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея планирует построить к 2035 году город, в котором будут размещаться площадки для создания культурного контента, в том числе популярной музыки, телевизионных сериалов («дорам») и фильмов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра культуры, спорта и туризма Республики Корея Ю Ин Чхона.

Планируется, что в этом городе также будут располагаться различные учреждения по подготовке специалистов в сфере развлечений. Как указывает агентство Bloomberg, власти намерены построить копии корейских дворцов эпохи Чосон, чтобы поддержать производителей фильмов и привлечь туристов.

«Мы планируем построить большой город развлечений. Правительство может составить проект плана и построить инфраструктуру», — сказал Ю Ин Чхон в интервью Bloomberg Television.

Агентство указывает, что в Южной Корее, несмотря на популярность ее фильмов, сериалов и поп-музыки, нет места, которое можно было бы сравнить с Голливудом по своему значению для южнокорейской сферы развлечений. Предполагается, что площадь города составит 3,3 кв. км.

Название и место еще не выбрано. Авторы рассчитывают, что проект сможет привлечь туристов из Китая и Японии. Правительство Республики Корея ведет переговоры об упрощении въезда для иностранных туристов с этими государствами, добавляет агентство.