Сеул планирует построить «южнокорейский Голливуд»

СЕУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея планирует построить к 2035 году город, в котором будут размещаться площадки для создания культурного контента, в том числе популярной музыки, телевизионных сериалов («дорам») и фильмов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра культуры, спорта и туризма Республики Корея Ю Ин Чхона.