Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Внешность 61-летней Деми Мур на обложке журнала вызвала споры в сети

Актриса снялась для нового выпуска журнала Variety

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур снялась для журнала Variety и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Так, 61-летняя звезда «Стриптиза» предстала на обложке глянца в облегающем платье черного цвета, оформленном полупрозрачной асимметричной юбкой. При этом визажисты сделали Мур нюдовый макияж, а стилисты, в свою очередь, распустили волосы.

Читатели портала удивились внешности знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под материалом.

«Мне нравится Деми, но здесь она не похожа на себя», «На этой обложке слишком много фильтров», «Хорошо, что здесь написано ее имя, иначе ее невозможно узнать. Как у нее хватает наглости говорить об эйджизме в Голливуде?», «У нее подтянутая кожа, но все равно она выглядит старше», «Что она сделала со своим лицом?» — возмущались они.

Ранее Деми Мур раскритиковали за излишнюю худобу после выхода в кожаных брюках.

Напомним, актриса родила трех дочерей от Брюса Уиллиса. Актеры прожили в браке около 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Пара воспитывает двух дочерей: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.