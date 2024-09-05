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51-летняя Юлия Высоцкая восхитила фанатов фигурой

Актриса позировала в черном облегающем платье длины макси
Юлия Высоцкая показала стройную фигуру в облегающем платье
Юлия Высоцкая показала стройную фигуру в облегающем платье

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая восхитила фанатов фигурой в облегающем платье. Комментарии появились в ее личном блоге. 

51-летняя Юлия Высоцкая опубликовала кадры, где позировала в черном облегающем макси-платье, которое дополнила коричневой сумкой, балетками и золотыми украшениями: браслетами, часами и колье. Телеведущая собрала волосы в гладкий пучок и отказалась от макияжа.

Интернет-пользователи оценили внешний вид знаменитости.

«Изящная, точеная фигурка! Юлечка, браво!», «Красивая женщина душой и телом, образованная и умная», «Юля, не перестаю восхищаться, вы мой идеал», «Шикарная», — писали в комментариях.

В июле Юлия Высоцкая и ее супруг Андрей Кончаловский посетили церемонию вручения премии «Ника», которая прошла в Москве. На светском мероприятии актриса появилась в черном макси-платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее фигуру. Режиссер позировал перед фотографами в голубой рубашке и темно-синем брючном костюме. Он также надел очки для зрения в черной оправе и галстук с принтом.

Ранее 60-летняя Алена Апина показала фигуру в мини-платье с декольте после похудения на 14 килограммов.