51-летняя Юлия Высоцкая восхитила фанатов фигурой

В июле Юлия Высоцкая и ее супруг Андрей Кончаловский посетили церемонию вручения премии «Ника», которая прошла в Москве. На светском мероприятии актриса появилась в черном макси-платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее фигуру. Режиссер позировал перед фотографами в голубой рубашке и темно-синем брючном костюме. Он также надел очки для зрения в черной оправе и галстук с принтом.