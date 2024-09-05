Юлии Пересильд — 40: карьерный путь актрисы от «Участка» до «Вызова»

Актриса не была замужем. Она много лет состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем, в фильмах которого неоднократно снималась. Они стали родителями двух дочерей — Анны Пересильд в 2009-м и Марии Пересильд в 2013-м, но так и не поженились. Режиссер состоит в браке с Кирой Саксаганской, их развод не был оформлен официально. В августе 2021-го Пересильд сообщила, что они с Учителем расстались. С 2022 года актриса встречается с актером Михаилом Тройником.