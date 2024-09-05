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Эрнст: фильм «Любовь Советского Союза» не является байопиком Валентины Серовой

Директор Первого канала отметил, что картина представляет собой вольную интерпретацию реальной истории
Кадр из фильма «Любовь Советского Союза»
Кадр из фильма «Любовь Советского Союза»

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Художественный фильм «Любовь Советского Союза» выйдет в кинотеатральный прокат в ноябре. Далее восьмисерийную версию проекта покажут в эфире «Первого канала», сообщил ТАСС генеральный директор телеканала Константин Эрнст.

«Это вольная интерпретация реальной истории, которая случилась с несколькими историческими лицами. Но является, конечно, художественным произведением. Кто-то будет говорить, что это история актрисы Валентины Серовой и поэта Константина Симонова, но это не совсем так. Хотя некоторые мотивы их взаимоотношений, безусловно, в фильме использованы», — рассказал он.

Эрнст называет проект художественной интерпретацией времени. «И мне кажется, что она получилась очень стильной, интересной. Будет интересно, надеюсь, в том числе и молодой аудитории. Потому что это для них неизвестное время, неизвестные персонажи, неизвестные коллизии. И это так драматично и по-шекспировски было в жизни», — добавил он.

После кинотеатрального проката проект также выйдет в формате восьмисерийного сериала на «Первом канале».

«Сериал просто рассказывает более широкую историю. Так же, как у нас существует “Союз спасения” в виде полнометражного фильма и в виде восьмиэпизодного сериала», — заключил Эрнст.

Напомним, фильм "Любовь Советского Союза" рассказывает о поколении советских молодых людей, живущих в 1930-е годы. В центре сюжета — своевольная и всенародно любимая актриса Галина Коврова, драматург Кирилл Туманов, летчик-испытатель Анатолий Ковров. Главные роли исполнили Ангелина СтречинаРоман Васильев и Кирилл Кузнецов.