Эрнст: фильм «Любовь Советского Союза» не является байопиком Валентины Серовой

Эрнст называет проект художественной интерпретацией времени. «И мне кажется, что она получилась очень стильной, интересной. Будет интересно, надеюсь, в том числе и молодой аудитории. Потому что это для них неизвестное время, неизвестные персонажи, неизвестные коллизии. И это так драматично и по-шекспировски было в жизни», — добавил он.