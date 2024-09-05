Эрнст: фильм «Любовь Советского Союза» не является байопиком Валентины Серовой

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Художественный фильм «Любовь Советского Союза» выйдет в кинотеатральный прокат в ноябре. Далее восьмисерийную версию проекта покажут в эфире «Первого канала», сообщил ТАСС генеральный директор телеканала Константин Эрнст.
«Это вольная интерпретация реальной истории, которая случилась с несколькими историческими лицами. Но является, конечно, художественным произведением. Кто-то будет говорить, что это история актрисы Валентины Серовой и поэта Константина Симонова, но это не совсем так. Хотя некоторые мотивы их взаимоотношений, безусловно, в фильме использованы», — рассказал он.
Эрнст называет проект художественной интерпретацией времени. «И мне кажется, что она получилась очень стильной, интересной. Будет интересно, надеюсь, в том числе и молодой аудитории. Потому что это для них неизвестное время, неизвестные персонажи, неизвестные коллизии. И это так драматично и по-шекспировски было в жизни», — добавил он.
После кинотеатрального проката проект также выйдет в формате восьмисерийного сериала на «Первом канале».
«Сериал просто рассказывает более широкую историю. Так же, как у нас существует “Союз спасения” в виде полнометражного фильма и в виде восьмиэпизодного сериала», — заключил Эрнст.
Напомним, фильм "Любовь Советского Союза" рассказывает о поколении советских молодых людей, живущих в 1930-е годы. В центре сюжета — своевольная и всенародно любимая актриса Галина Коврова, драматург Кирилл Туманов, летчик-испытатель Анатолий Ковров. Главные роли исполнили Ангелина Стречина, Роман Васильев и Кирилл Кузнецов.