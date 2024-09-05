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Завещание Алена Делона передали его детям

Анушка, Антони и Ален-Фабьен Делон могут оспорить документ в течение 30 дней
Ален Делон
Ален ДелонИсточник: Legion-Media.ru

Завещание известного французского актера Алена Делона было передано его трем детям. Об этом сообщает издание Figaro.

Документ на четырех страницах был отправлен заказным письмом из Швейцарии Анушке, Антони и Алену-Фабьену Делонам. Наследникам предоставлено 30 дней для возможного оспаривания этого документа.

Старший сын Антони уже заявлял, что 50% наследства, которое оценивается в 150 миллионов евро, отойдет его сестре Анушке, а сыновья артиста получат по 25% от общего состояния актера.

Алена Делона не стало 18 августа. Артисту было 88 лет. Он стал знаменитым благодаря ролям в таких фильмах, как «Двое в городе», «Рокко и его братья», «На ярком солнце» и «Самурай».

Делон был удостоен премии «Сезар» за фильм «Наша история» и почетной награды на Международном Берлинском кинофестивале. В 2019 году на Каннском фестивале он получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф.

Ранее российский продюсер вспомнил о разочаровании от встречи с Аленом Делоном.