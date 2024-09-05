Завещание Алена Делона передали его детям

Завещание известного французского актера Алена Делона было передано его трем детям. Об этом сообщает издание Figaro.
Документ на четырех страницах был отправлен заказным письмом из Швейцарии Анушке, Антони и Алену-Фабьену Делонам. Наследникам предоставлено 30 дней для возможного оспаривания этого документа.
Старший сын Антони уже заявлял, что 50% наследства, которое оценивается в 150 миллионов евро, отойдет его сестре Анушке, а сыновья артиста получат по 25% от общего состояния актера.
Алена Делона не стало 18 августа. Артисту было 88 лет. Он стал знаменитым благодаря ролям в таких фильмах, как «Двое в городе», «Рокко и его братья», «На ярком солнце» и «Самурай».
Делон был удостоен премии «Сезар» за фильм «Наша история» и почетной награды на Международном Берлинском кинофестивале. В 2019 году на Каннском фестивале он получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф.
Ранее российский продюсер вспомнил о разочаровании от встречи с Аленом Делоном.