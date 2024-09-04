Хоакин Феникс рассказал о похудении к сиквелу «Джокера»

Также актер признался, что не станет садиться на жесткую диету в следующий раз, поскольку ему уже 49 лет. Он посетовал, что слишком часто говорил о своем похудении перед выходом первой части, поэтому сейчас решил, что не будет раскрывать, насколько он похудел.