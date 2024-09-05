Ван Гог, смерть и клоуны: как снимали черную комедию с Никитой Ефремовым

Как и любой бармен в реальном мире, герой Чеботарева служит для посетителей «жилеткой». Ему можно излить душу и спросить, что здесь происходит и что будет дальше. А вот коктейли он не делает: «Алкоголя тут нет. Ты пьешь воду, а тебе кажется, что это какой-то напиток, но это фантомное чувство», — рассказывает актер.