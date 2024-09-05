Ван Гог, смерть и клоуны: как снимали черную комедию с Никитой Ефремовым

Жаркий июльский полдень. В полумраке и прохладе съемочных павильонов «Мосфильма» от палящего солнца прячутся врачи, балерины, бортпроводницы, чернокожие мужчины с голыми торсами, хрупкие женщины в красочных сари, дама в свитере с огромными помпонами, джентльмен в полосатой пижаме и… клоуны. Очень много клоунов.
Оглядываясь по сторонам, думаешь, что оказался в чьем-то дурном сне, но на самом деле — в «загробном мире». Вернее, в пограничной зоне, куда попадают после смерти люди разных профессий, конфессий, взглядов и убеждений. Сюда же забрасывает героя Никиты Ефремова — рекламщика Даню.
По сюжету, Даня — типичный молодой москвич, который откладывает жизнь и очень много работает ради эфемерного идеального будущего.
Однажды он впадает в кому и оказывается в чистилище, которое сильно напоминает аэропорт из придуманной им рекламы. Вот только улететь оттуда можно лишь по двум направлениям — в рай или в ад. Даня с таким раскладом не согласен и надеется найти «выход в город», но задерживается в местном баре под названием «Дорогая, я больше не перезвоню».
Смерть и бары
Название заведения и всего проекта не случайно напоминает о сети московских баров «Дорогая, я перезвоню», популярных в 2010-е: в юности режиссер и сценарист картины Александр Фомин (автор успешной комедии «Молодой человек») ходил туда с друзьями. Тема питейных заведений стала уже сквозной в его творчестве: ранее он написал сценарий к так и не вышедшему мистическому триллеру «Бар “Один звонок”» с Данилой Козловским и Оксаной Акиньшиной, а в ноябре состоится премьера его авторской комедии «По барам» с Павлом Табаковым.
Сюжет фильма «Дорогая, я больше не перезвоню» отчасти вдохновлен жизненным опытом Фомина. Как и Даня, он когда-то трудился в рекламе и знает, что такое круглосуточная работа и непрерывный бег по жизни во имя будущего, которого может и не быть.
«Мне это знакомо, — признается режиссер, — но и у моих друзей, которые работают в других областях, тоже это есть: сначала добиться, а потом уже жить. Но мы не знаем, что будет завтра, поэтому жить надо прямо сейчас».
Исполнитель главной роли Никита Ефремов философию режиссера разделяет. Его не пугает «загробная» тематика фильма, о смерти он размышляет довольно часто.
«На самом деле мне это нравится, — рассказывает актер, — это высвечивает мою жизнь от каких-то ненужных ожиданий. Я начинаю видеть ту гонку, в которой участвую и из-за которой пропускаю и немножко обесцениваю жизнь».
Ефремов и звезды
Александр Фомин сразу разглядел в Никите Ефремове персонажа своего фильма — интеллигентного, думающего, рефлексирующего мужчину 30−35 лет, получившего шанс пересмотреть жизненные приоритеты. В свою очередь, Ефремов, по собственному признанию, увидел в Фомине очень конкретного режиссера, который знает, чего хочет.
Практически с первого дня на съемочной площадке установилась приятная атмосфера непринужденного совместного творчества. Все актеры в беседе с Кино Mail рассказывали, что во время работы над фильмом много смеялись, подшучивали друг над другом и получали удовольствие от процесса.
К слову, каст в фильме подобрался по-настоящему звездный. Помимо Никиты Ефремова, в картине заняты Ян Цапник, Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Валентина Ляпина и Ангелина Пахомова. Ведущие роли также достались Дмитрию Чеботареву и Миле Ершовой, герои которых оказываются рядом с Даней в начале его потустороннего пути.
Ван Гог и слабый викинг
Звезда «Майора Грома» Дмитрий Чеботарев играет обаятельного бармена «Дорогой...». Первое в его образе, что бросается в глаза, — татуировки: змея на руке, сердечко на плече и странная надпись Veaking над бровью. «Это игра слов, которую придумал режиссер, — расшифровывает актер. — Читается как “викинг”, но через слово “слабость”, weak».
Как и любой бармен в реальном мире, герой Чеботарева служит для посетителей «жилеткой». Ему можно излить душу и спросить, что здесь происходит и что будет дальше. А вот коктейли он не делает: «Алкоголя тут нет. Ты пьешь воду, а тебе кажется, что это какой-то напиток, но это фантомное чувство», — рассказывает актер.
Костюм персонажа тоже не такой, как обычно бывает у барменов: заляпанный краской синий комбинезон отсылает к полотнам Ван Гога, в стиле которых оформлен бар. Как объяснил Александр Фомин, главный герой Даня — художник, у него референсное мышление, и весь загробный мир связан с его воспоминаниями, идеями и разными живописцами.
Бунт и мотоциклы
В том же баре персонаж Ефремова встречает юную бунтарку в исполнении Милы Ершовой. «Это девушка в протесте, которая ярко выглядит, красится, одевается, но мне кажется, что это все мишура, которой она пытается заполнить внутреннюю пустоту», — рассказывает про своего персонажа актриса.
Героиня Ершовой разбивается на мотоцикле, но из-за того, что она ехала без шлема, ее смерть в загробной канцелярии могут квалифицировать как самоубийство. В баре девушка ждет вердикта: в рай или в ад.
Мила Ершова на свою героиню совсем не похожа: двухколесный транспорт ей не нравится еще с тех пор, когда они с супругом Святославом Рогожаном упали с мопеда во время поездки по Москве. «Я очень рациональная, аккуратная, для меня мотоцикл — это риск, мне это не доставляет удовольствия», — признается актриса.
Впрочем, водительское удостоверение категории А у Ершовой есть: получала на случай, если когда-нибудь на съемках все же придется сесть на мотоцикл. В «Дорогой...» такая возможность как раз представилась — в одной из немногих сцен на натуре.
Уэс Андерсон и клоуны
Съемки фильма «Дорогая, я больше не перезвоню» проходили в июле и августе, но подолгу изнывать от жары группе не приходилось: 70−80% материала снималось в павильонах на фоне светодиодных LED-экранов, которые заменяли сложные декорации. По такой же технологии создавался сериал «Мандалорец».
В день визита на площадку Кино Mail на экранах «транслировался» потусторонний банк: в нем души, попавшие в чистилище, получают выписку своих грехов, на основании которой решается их дальнейшая судьба. В этом сюрреалистичном пространстве с бесконечными коридорами главные герои оказываются в окружении десятка клоунов, перекочевавших туда из сознания Дани.
По задумке создателей, загробный мир в фильме яркий, красочный, динамичный — как то самое «потом», куда герой откладывает свою жизнь, — и резко контрастирует с его бесцветным, выгоревшим реальным миром. Разрабатывая визуальную концепцию картины, режиссер и художники-постановщики ориентировались на триллер Тарсема Сингха «Клетка», где основное действие разворачивается в сознании серийного убийцы, и чуть-чуть на стиль Уэса Андерсона.
Съемки черной комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» продлились два месяца и завершились в последний день лета. В прокат картина выйдет в марте 2025 года, а онлайн-релиз состоится эксклюзивно на платформе Okko.