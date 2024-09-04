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Звезда «Метода» рассказала, почему снимается в новой «Алисе в стране чудес»

На протяжении нескольких лет Паулина Андреева отказывалась от работы
Паулина Андреева
Паулина Андреева

Паулина Андреева объяснила, почему согласилась сняться в картине «Алиса в стране чудес», хотя до этого отказывалась от работы на протяжении нескольких лет. Известно, что актриса даже не появится в новом сезоне культового сериала «Метод».

По словам звезды, в этот раз она сделала исключение из любви к литературному источнику. Актрисе досталась роль Герцогини.

«Я поклонница “Алисы в стране чудес”. Эта сказка особенна тем, что она по-настоящему детская и по-настоящему взрослая одновременно. Каждый найдет там смыслы на свой возраст», — цитирует Андрееву The Voice.

Главная роль досталась 15-летней Анне Пересильд. По сюжету, ее героиня попадает в волшебную Страну Чудес, среди жителей которой встречает своих родных и друзей, но они не узнают ее. Девочке предстоит переплыть море собственных слез, заблудиться в волшебном лесу и преодолеть другие необычные испытания, а также спасти Страну Чудес от грядущей катастрофы.

Ранее актриса призналась, что роль Алисы — это ее мечта. Она также сообщила, что в фильме будет петь танцевать и выполнять различные трюки.

В проекте также снимаются Ирина Горбачева, Милош Бикович, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов и другие. Съемки пройдут в Москве, Сочи, Абхазии и ОАЭ.

Дата выхода новой экранизации «Алисы в стране чудес» пока не называется.