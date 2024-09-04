Звезда «Метода» рассказала, почему снимается в новой «Алисе в стране чудес»

Главная роль досталась 15-летней Анне Пересильд. По сюжету, ее героиня попадает в волшебную Страну Чудес, среди жителей которой встречает своих родных и друзей, но они не узнают ее. Девочке предстоит переплыть море собственных слез, заблудиться в волшебном лесу и преодолеть другие необычные испытания, а также спасти Страну Чудес от грядущей катастрофы.