Илья Соболев показал фото с Филиппом Янковским на съемках сериала

Илья Соболев поделился в личном блоге снимком с Филиппом Янковским. Судя по всему, кадр был сделан на площадке второго сезона сериала «Волшебный участок» в Санкт-Петербурге.
Актеров запечатлели в сценических образах. Соболев, который играет в проекте Гнома, предстал с бородой, усами и длинными волосами. Он надел черные брюки, фиолетовую рубашку, поверх которой накинул вязаную кофту. Янковский, который играет Ворона, облачился во все черное: он надел брюки, водолазку и кожаный плащ.
«Встреча одноклассников. Все, кто остался, пришел», — шутливо подписал снимок Соболев.
Напомним, в июне стало известно о начале съемок продолжения сериала «Волшебный участок». Во втором сезоне действие разворачивается в Санкт-Петербурге.
В новых сериях Кощей похищает Василису и подозревается в гибели всех сотрудников петербургского участка. Московский отдел по борьбе со сказочными преступлениями будет вести свое расследование.
«Несмотря на то, что персонажи фольклорные и нафталиновые, картинка получается модная, стильная, молодежная и современная, полностью соответствуя духу времени. Мы уже вошли в новый съемочный цикл и с воодушевлением, полные сил, отработали первую смену, но поверьте, к последнему мотору вся наша команда очень устанет», — говорил Соболев.
Кроме того, в многосерийном фильме появятся новые герои — Хозяйка медной горы, Данила-мастер, Купидон, колдун Пирдамир, ловец щук Емельянов, Голем, Тролль и прочая нечисть.