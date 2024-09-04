Илья Соболев показал фото с Филиппом Янковским на съемках сериала

«Несмотря на то, что персонажи фольклорные и нафталиновые, картинка получается модная, стильная, молодежная и современная, полностью соответствуя духу времени. Мы уже вошли в новый съемочный цикл и с воодушевлением, полные сил, отработали первую смену, но поверьте, к последнему мотору вся наша команда очень устанет», — говорил Соболев.