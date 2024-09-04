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Задержанной по делу Мэттью Перри грозит от 10 лет до пожизненного

Суд над двумя подозреваемыми по делу актера пройдет 4 марта 2025 года
Мэттью Перри
Мэттью ПерриИсточник: Legion-Media.ru

Суд над драгдилером Джасвин Сангха, известной как «Кетаминовая королева», и доктором Сальвадором Пласенсией пройдет 4 марта 2025 года. Об этом сообщает Variety.

Сангха и Пласенсия обвиняются в поставке Мэттью Перри наркотиков, которые привели к передозировке звезды «Друзей». Их арестовали 15 августа.

Паре предъявили обвинение в сговоре с целью распространения кетамина. Сангху также заподозрили в хранении кетамина и метамфетамина с намерением распространения, содержании помещения с наркотиками и распространении кетамина.

«Если Сангху признают виновной по всем пунктам, то ей грозит минимальный срок заключения в 10 лет, а максимальный — пожизненное», — отметили в прокуратуре.

Доктору Пласенсии предъявили семь обвинений в распространении кетамина и два — в подделке документов или записей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы за наркотики и до 20 лет за фальсификацию.

Другие обвиняемые, помощник Перри Кеннет Ивамаса и его знакомый Эрик Флеминг, предстанут перед судом 30 октября и 6 ноября соответственно.

На данный момент под стражей находится только Джасвин Сангха, а остальные подозреваемые отпущены под залог.

Напомним, 28 октября 2023 года 54-летнего Мэттью Перри нашли в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе. Спасти актера не удалось. Вскрытие определило, что здоровье звезды подорвало употребление наркотика кетамина, которое привело к сердечному приступу.

Ранее семья Мэттью Перри поблагодарила полицию за работу после арестов обвиняемых.