55-летний Хью Джекман впечатлил фанатов голым торсом

Джекман не стал скрывать, что ради съемок в «Дэдпуле и Росомахе» много тренировался, изменил питание и некоторые привычки. По словам актера, до этого он постоянно поддерживал себя в хорошей спортивной форме, но посчитал результат недостаточным.