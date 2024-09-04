55-летний Хью Джекман впечатлил фанатов голым торсом

Актер Хью Джекман снялся с голым торсом в ванной. Звезда фильма «Дэдпул и Росомаха» показал в соцсетях результаты своего труда и впечатлил поклонников.
Подписчики артиста за час оставили больше семи тысяч комментариев. «О боже, идеальный», «Черт побери, и ему 55», «Восхищаюсь вашей силой воли», «Можно побольше таких фото», «Ну просто легенда», «Вы можете играть Росомаху до 90 лет», «Потрясающий мужчина», «Вау, невероятно», «Машина», «Мое уважение», «Браво», «Как же круто выглядит», «Он не собирается стареть», — восхитились пользователи соцсети.
Джекман не стал скрывать, что ради съемок в «Дэдпуле и Росомахе» много тренировался, изменил питание и некоторые привычки. По словам актера, до этого он постоянно поддерживал себя в хорошей спортивной форме, но посчитал результат недостаточным.
«Дэдпул и Росомаха» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях вышел в мировой прокат 26 июля. Фильм Шона Леви уже вошел в топ-10 самых кассовых супергеройских картин в истории. По сюжету Уэйд Уилсон (Дэдпул) попадает в «Управление временными изменениями» и вместе с Росомахой пытается изменить историю героев Marvel.