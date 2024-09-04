Сергей Безруков сбрил бороду после окончания съемок

Безруков также показал, как брился самостоятельно, отказавшись от помощи гримера. Актер задумался о том, чтобы оставить усы, но в итоге избавился и от них. «Ну вот, собственно, и все. Начнем с малого. Можно, конечно, оставить усы. Это начисто. Ну вот и все», — прокомментировал процесс преображения актер.