Сергей Безруков сбрил бороду после окончания съемок

Сергей Безруков показал видео со съемочной площадки сериала «Князь Андрей», где сыграл боярина Кучку. Актер сообщил, что завершил работу в проекте, поэтому может сбрить бороду.
Ее он начал отращивать в начале лета и проходил так несколько месяцев. Актер рассказал, что борода ему пригодилась и для участия в картине «Искупление».
Безруков также показал, как брился самостоятельно, отказавшись от помощи гримера. Актер задумался о том, чтобы оставить усы, но в итоге избавился и от них. «Ну вот, собственно, и все. Начнем с малого. Можно, конечно, оставить усы. Это начисто. Ну вот и все», — прокомментировал процесс преображения актер.
Мнения поклонников из-за образа Безрукова разделились: одни считают, что с бородой ему было лучше, другие же уверены, что она его старила.
Напомним, действие сериала «Князь Андрей» происходит в 12-м веке, когда велась междоусобная борьба князей из рода Рюриковичей. В это время Андрей Боголюбский (Александр Голубев) возвращается из Византии на родину и мечтает княжить в родной Суздальской земле, желая сделать ее центром всей Руси.
Но его идеи не поддерживает отец Юрий Долгорукий, из-за чего князь Андрей решается на бунт и объявляет себя самостоятельным владетелем. Став могущественным правителем Руси, он в то же время наживает врагов, которые плетут интриги и готовы в любой момент его предать.