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Сергей Безруков сбрил бороду после окончания съемок

Актер завершил работу над сериалом «Князь Андрей»

Сергей Безруков показал видео со съемочной площадки сериала «Князь Андрей», где сыграл боярина Кучку. Актер сообщил, что завершил работу в проекте, поэтому может сбрить бороду.

Ее он начал отращивать в начале лета и проходил так несколько месяцев. Актер рассказал, что борода ему пригодилась и для участия в картине «Искупление».

Безруков также показал, как брился самостоятельно, отказавшись от помощи гримера. Актер задумался о том, чтобы оставить усы, но в итоге избавился и от них. «Ну вот, собственно, и все. Начнем с малого. Можно, конечно, оставить усы. Это начисто. Ну вот и все», — прокомментировал процесс преображения актер.

Мнения поклонников из-за образа Безрукова разделились: одни считают, что с бородой ему было лучше, другие же уверены, что она его старила.

Напомним, действие сериала «Князь Андрей» происходит в 12-м веке, когда велась междоусобная борьба князей из рода Рюриковичей. В это время Андрей Боголюбский (Александр Голубев) возвращается из Византии на родину и мечтает княжить в родной Суздальской земле, желая сделать ее центром всей Руси.

Но его идеи не поддерживает отец Юрий Долгорукий, из-за чего князь Андрей решается на бунт и объявляет себя самостоятельным владетелем. Став могущественным правителем Руси, он в то же время наживает врагов, которые плетут интриги и готовы в любой момент его предать.