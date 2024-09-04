Волевая, сильная, непоколебимая: главные роли Нины Ургант

После работы над драмой «Я родом из детства» Виктор Туров решил пригласить Ургант на главную роль в свой фильм «Сыновья уходят в бой». Картина основана на романе Алеся Адамовича «Партизаны», в которой он рассказал о своем военном опыте. Еще подростком он ушел в партизанский отряд. Ургант сыграла заведующую аптекой Анну Михайловну, прототипом которой стала мать писателя. Оба ее сына уходят воевать к партизанам. Туров и Адамович обращаются к судьбам женщин, которым приходится, может, даже тяжелее, чем солдатам на фронте. Ведь им остается только ждать, надеяться и каждый день совершать подвиг, за который не дадут орденов и медалей.