Фильм на вечер: бурная мексиканская мелодрама с Евой Лонгорией

Рефухио — мечтатель и романтик, с детства влюбленный в прекрасную циркачку Анхелу. Не добившись от нее взаимности, молодой человек верит, что когда-нибудь найдет свою единственную.
А однажды судьба приводит героя в Новый Орлеан, где он знакомится с танцовщицей Сьюзен — но ее сложное прошлое мешает их отношениям. Бывший парень Сьюзен, бандит по имени Ральф, не готов так просто отпустить девушку. Рефухио решает, что за свое счастье нужно бороться изо всех сил.
«Любовь без границ» — проект мечты Демиана Бишира, звезды фильмов «Омерзительная восьмерка» и «Чужой: Завет», который не только сыграл главную роль, но и выступил автором сценария и режиссером этого фильма, полного романтики и страсти, не уступающего по эмоциональности мексиканским сериалам.